光寶科早盤漲幅逾1% 第3季獲利超市場預期 2027 AI 營收逾40%

光寶科（2301）2日開盤後逆勢走高，漲幅逾1%；今年第3季每股稅後盈餘（EPS）3.27元，高於市場共識一成。

凱基投顧指出，2027年AI營收占比將超過40%。8.5kW PSU及BBU已成為美系主要CSP客戶Gen 3 ASIC機櫃主流規格，預期自2027下半年起應用於Gen 4 ASIC平台的800V DC電源櫃出貨將開始放量。

此外，公司已與新美系 CSP客戶展開合作，預期2028年起將有明顯貢獻。持續擴大資本支出及研發投入。光寶科再次將2026年資本支出預算由180億元上調至197億元，並預期2027年將進一步增加。

公司持續擴充台灣、美國及越南等非中國大陸產能以因應未來三至五年強勁AI需求。