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LME推陸熱軋期貨合約

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄報導

倫敦金屬交易所（LME）正式將上海熱軋鋼價納入國際期貨交易，亞洲鋼市定價機制出現新變局。中鋼（2002）、中鴻、燁輝、盛餘、春源及新光鋼都將受到影響，牽動台廠報價策略、接單競爭力及獲利表現。

中鋼內部專家指出，LME新推出的美元計價熱軋期貨合約，上市首日成交2,513手、約2.5萬公噸，採現金結算，提供連續12個月合約，讓上海熱軋價格正式進入國際金融交易體系。

這項商品並非讓大陸鋼材直接在倫敦交割，而是將上海價格轉為國際鋼廠、貿易商可使用的避險工具，未來若更多買家採用上海期貨作為報價依據，大陸鋼價對亞洲市場的影響力將進一步擴大。

其中，中鋼、中鴻受影響最直接，。尤其熱軋產品占比較高的中鴻，未來外銷報價、接單及產品利差，與上海行情的連動可能更加明顯。

下游方面，燁輝、盛餘以熱軋鋼捲為重要原料，上海鋼價波動將牽動採購成本及鍍面鋼品加工利差；春源、新光鋼則經營鋼材加工與流通業務，鋼價變動直接影響庫存價值及銷售利潤。

上市鋼廠主管分析，對台廠而言，能否靈活調整報價、掌握採購時機及控制庫存，將成為未來維持競爭力與獲利的重要關鍵。

期貨合約 中鴻 中鋼

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