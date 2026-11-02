聽新聞
0:00 / 0:00
弘塑本季業績續戰新高
半導體設備廠弘塑（3131）第3季業績改寫單季新高。法人認為，在客戶端強勁的需求帶動下，本季營收表現有機會更上層樓，續挑戰新高，明年營運展望持續大好。
弘塑第3季合併營收22.21億元，季增28.6%、年增48.7%，累計前三季合併營收為55.44億元，年增27%。公司先前預期下半年營運表現將優於上半年。
弘塑持續擴大設備產能，仍無法滿足客戶全部需求，公司先前預估訂單到2030年前可能都不會減少。為因應龐大訂單需求，除了本身積極增聘人力，也尋求增加具規模的組裝外包合作廠商。
弘塑提到，今年以邏輯製程相關設備訂單增幅較大，明年訂單量比今年更多。今年增加二期廠區的產能，因明年與後年的客戶需求還是很大，而且逐年上升，接下來會繼續擴產。
弘塑近期規劃在美國與新加坡設立子公司，因應業務拓展，及客戶設備維修服務需求。另外，弘塑日前也策略性投資日本青輝先進材料，雙方合作由通路代理升級為技術股權夥伴與在地化製造。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。