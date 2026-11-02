弘塑本季業績續戰新高

半導體設備廠弘塑（3131）第3季業績改寫單季新高。法人認為，在客戶端強勁的需求帶動下，本季營收表現有機會更上層樓，續挑戰新高，明年營運展望持續大好。

弘塑第3季合併營收22.21億元，季增28.6%、年增48.7%，累計前三季合併營收為55.44億元，年增27%。公司先前預期下半年營運表現將優於上半年。

弘塑持續擴大設備產能，仍無法滿足客戶全部需求，公司先前預估訂單到2030年前可能都不會減少。為因應龐大訂單需求，除了本身積極增聘人力，也尋求增加具規模的組裝外包合作廠商。

弘塑提到，今年以邏輯製程相關設備訂單增幅較大，明年訂單量比今年更多。今年增加二期廠區的產能，因明年與後年的客戶需求還是很大，而且逐年上升，接下來會繼續擴產。

弘塑近期規劃在美國與新加坡設立子公司，因應業務拓展，及客戶設備維修服務需求。另外，弘塑日前也策略性投資日本青輝先進材料，雙方合作由通路代理升級為技術股權夥伴與在地化製造。