聽新聞
0:00 / 0:00

新應材Q3每股賺5.62元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

應材（4749）自結今年第3季稅後純益5.31億元；每股純益為5.62元。累計今年前三季稅後純益11.75億元，每股純益12.56元，獲利表現不僅改寫同期新高，更賺贏2025年全年度的10.44億元及11.33元。展望本季營運，將隨客戶加速2奈米製程量產，呈逐步升溫走勢。

新應材主力產品為半導體先進製程光阻周邊的表面改質劑，是攸關半導體黃光微影製程良率的關鍵材料。

隨著主要客戶在台灣新竹寶山廠、高雄廠與美國亞利桑那等地加速先進製程產能布局，對高階黃光微影特化材料需求持續擴大。新應材除現有已量產與驗證中的表面改質劑、底部抗反射層、洗邊劑與清洗劑外，也針對2奈米等先進節點全力開發對應的次世代先進微影材料，直接受惠於次世代製程的材料換代與採用率提升。

因應客戶海內外擴產作業，新應材加碼資本支出今年達20億元，高雄廠一期產能今年將滿載；二期將衝刺產品試量產，並送客戶驗證，達到2027年上半年投產目標，全力投入半導體特化材料生產。龍潭科學園區新廠將建置全新研發中心與合成工廠，規劃2028年初完工，屆時將生產DUV光阻為主。

新應材今年擴大發展半導體先進微影應用產品量產，有效貢獻營收及獲利，同步開展半導體封裝材料新產品。

半導體 應材

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

聯發科Q3每股純益17.5元

台光電前三季每股純益82.92元 台燿25.41元

台積電Q3每股賺29.43元！AI帶動半導體擴產 00891含積量39.9％受矚目

百億級ETF半導體夯 幾乎包辦今年來績效前五強

相關新聞

樺漢今年獲利 拚高成長

工業電腦大廠樺漢（6414）在手訂單突破2,550億元，能見度極佳。法人指出，在工控物聯網與智慧工廠雙引擎帶動下，預估樺漢全年營收、獲利呈高成長態勢，且2027年營收、獲利將持續走高。

新應材Q3每股賺5.62元

新應材（4749）自結今年第3季稅後純益5.31億元；每股純益為5.62元。累計今年前三季稅後純益11.75億元，每股純益12.56元，獲利表現不僅改寫同期新高，更賺贏2025年全年度的10.44億元及11.33元。展望本季營運，將隨客戶加速2奈米製程量產，呈逐步升溫走勢。

弘塑本季業績續戰新高

半導體設備廠弘塑（3131）第3季業績改寫單季新高。法人認為，在客戶端強勁的需求帶動下，本季營收表現有機會更上層樓，續挑戰新高，明年營運展望持續大好。

穩懋股價上看7字頭

穩懋（3105）第3季財報優於多數外資法人預期，毛利率表現尤其出色，外資紛紛調高目標價，上看7字頭。不過，也有外資示警，認為股價短期漲幅已大，且新產品短期內對營收貢獻仍低。

日月光目標價 喊到908

AI晶片需求持續升溫，帶動先進封裝及半導體測試需求同步攀高，日月光投控（3711）成為外資看好的焦點。近期多家外資券商接連調升目標價，其中，花旗一口氣喊至908元，刷新外資圈最高價，後市成長動能及評價空間可期。

背光模組雙雄拚轉型

背光模組雙雄瑞儀（6176）、中光電投控因應本業面板相關市場今年遭逢逆風，積極投入多元應用轉型突圍，瑞儀新切入OLED折疊機供應鏈，並布局下一世代CPO；中光電投控則擴大無人機及智慧物流應用市場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。