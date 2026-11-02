新應材Q3每股賺5.62元

新應材（4749）自結今年第3季稅後純益5.31億元；每股純益為5.62元。累計今年前三季稅後純益11.75億元，每股純益12.56元，獲利表現不僅改寫同期新高，更賺贏2025年全年度的10.44億元及11.33元。展望本季營運，將隨客戶加速2奈米製程量產，呈逐步升溫走勢。

新應材主力產品為半導體先進製程光阻周邊的表面改質劑，是攸關半導體黃光微影製程良率的關鍵材料。

隨著主要客戶在台灣新竹寶山廠、高雄廠與美國亞利桑那等地加速先進製程產能布局，對高階黃光微影特化材料需求持續擴大。新應材除現有已量產與驗證中的表面改質劑、底部抗反射層、洗邊劑與清洗劑外，也針對2奈米等先進節點全力開發對應的次世代先進微影材料，直接受惠於次世代製程的材料換代與採用率提升。

因應客戶海內外擴產作業，新應材加碼資本支出今年達20億元，高雄廠一期產能今年將滿載；二期將衝刺產品試量產，並送客戶驗證，達到2027年上半年投產目標，全力投入半導體特化材料生產。龍潭科學園區新廠將建置全新研發中心與合成工廠，規劃2028年初完工，屆時將生產DUV光阻為主。

新應材今年擴大發展半導體先進微影應用產品量產，有效貢獻營收及獲利，同步開展半導體封裝材料新產品。