樺漢今年獲利 拚高成長

工業電腦大廠樺漢（6414）在手訂單突破2,550億元，能見度極佳。法人指出，在工控物聯網與智慧工廠雙引擎帶動下，預估樺漢全年營收、獲利呈高成長態勢，且2027年營收、獲利將持續走高。

法人表示，樺漢持續深化AI、軟體與解決方案的營收占比，推動工業物聯網與智慧廠務高成長，透過產生經常性收入驅動結構性毛利率擴張，預期全年毛利率將達約20.5%，與去年相當。

在業績表現方面，樺漢今年9月營收為177.6億元，月增14.6%、年增45.3%；累計樺漢今年前三季營收達1,349億元，年增31.3%，單月及前三季業績皆創新高紀錄。上半年合併營收達854.91億元，年增23.6%，為歷史同期新高；營業利益46.77億元，年增273%；稅後純益18.03億元也是同期新高，上半年累計每股純益達12.31元。

面對AI浪潮由生成式跨入實體AI（Physical AI）。市場預測2025-2035年規模由58億暴增至1,200億美元，樺漢積極切入，設定目標為取得市場份額35億美元。

樺漢擴展AI應用，推動工業設備從傳統運算載體轉型為高附加價值的智慧平台與實體AI應用。隨著半導體產業擴產，樺漢有望受惠先進製程、先進封裝及AI基礎建設的長期投資熱潮，帶動半導體高科技廠務工程與自動化供應系統強勁需求。

樺漢也將受惠智慧製造升級，預期在產業加速導入自動化、機器人與整合系統協同製造，全面推動智慧工廠數位轉型下，將驅動樺漢工控物聯網設備需求穩健成長。

此外，在子公司Kontron方面，樺漢整合戰略著重歐洲與全球在地化製造，補完AI基礎設施，建構完整實體AI價值鏈。