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造紙三雄迎旺季 營收補

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

年末電商購物節、耶誕節備貨需求升溫，帶動工業用紙市場回暖。榮成（1909）、正隆及永豐餘迎接第4季傳統旺季，其中，正隆越南新產能加入，榮成大陸市場營運改善，永豐餘越南紙器需求暢旺，三大紙廠營運同步增溫。

法人指出，第4季向來是工紙需求旺季，包括中國大陸雙11、雙12電商促銷，以及歐美耶誕節與年終消費備貨，均帶動瓦楞紙箱、包裝用紙需求增加。加上大陸紙廠持續調節供給，市場庫存處於相對低檔，隨下游客戶補庫存，工紙供需結構有望進一步改善。

其中，正隆越南市場成為本季最大成長動能。正隆副總經理何台桹表示，台灣工紙及紙器第4季出貨量可望較第3季增加，越南市場需求則維持暢旺，尤其海外耶誕節備貨需求，持續支撐包裝用紙出貨。

榮成方面，大陸工紙市場逐步走出景氣低點，隨年終消費及電商包裝需求增加，有利出貨量及產能利用率提升。

永豐餘則看好越南及台灣工紙市場。公司指出，今年台灣、越南及大陸工紙事業累計營收均較去年同期成長，其中，越南紙器市場自第2季起需求明顯增加，電子及其他製造業包裝需求持續支撐出貨。

永豐餘

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