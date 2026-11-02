聽新聞
0:00 / 0:00

中鋼盤價有望連三漲

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

大陸鋼鐵減產效應浮現、產量下降，加上社會庫存持續去化，部分鋼品出口量縮減，亞洲鋼市供需結構改善，為鋼價反彈增添動能，中鋼（2002）近期將開出的12月新盤價有望連三個月上漲，年底前鋼市穩中帶堅。

中鋼專家指出，前陣子鋼市存在少數悲觀氣氛，但用戶接單以及實際流通行情都不差，價格也挺住，凸顯第4季傳統旺季的效能比預期強勁，主因在於鋼鐵產銷基本盤維持正向發展。

根據大陸國家統計局統計，今年前3季粗鋼產量7.2億公噸，較去年同期減少2.9%，相當於減產約2,160萬公噸、約當「等於二個中鋼規模」。大陸鋼協最新統計也顯示，10月中旬重點鋼廠粗鋼日均產量降至189.4萬公噸，較前一期減少2.3%，年減約6%，反映鋼廠持續透過控制產量改善供需。

值得注意的是，與台灣鋼廠競爭最直接的熱軋鋼捲，減產幅度更為明顯。 大陸前3季熱軋鋼捲產量約1.6億公噸、年減4.8%；9月單月產量年減4.9%。由於熱軋鋼捲是中鋼、中鴻重要產品，大陸供給減少，降低亞洲市場低價鋼品競爭壓力。

庫存方面，截至11月1日大陸熱軋庫存降至372萬公噸，較前周減少2.6%，鋼材庫存同步下降，顯示減產措施開始發揮供給調節效果。

上市鋼廠主管說，大陸鋼廠減產，主要受到獲利惡化影響，鋼廠獲利占比僅約7%，迫使部分鋼廠透過歲修、降低產能利用率及減少出貨，避免低價競爭持續侵蝕利潤。

隨著大陸減產，最直接的效益是改善亞洲鋼價競爭環境，中鋼12月新盤價有機會延續溫和調漲方向，明年第1季行情也可望獲得支撐。尤其當前美國熱軋行情每公噸上達1440美元，歐洲價格同樣扶搖直上，若國際熱軋報價持續墊高，有助中鋼維持售價及改善產品利差。

上市鋼廠主管說，「中鋼確實要勇於表態」，否則鋼市會陷入一灘死水的負面循環，尤其12月是會計年度結算月，中鋼盤價積極向上，最直接效應是帶動存貨價值走高，有利各家上市鋼廠財報表現，針對鋼價續漲，「市場樂觀其成，漲價總比跌價好」。

中鋼 鋼鐵 鋼價

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台達電（2308）Q3三率全下滑！毛利率跌破35％…阮慕驊揭泰國子公司隱憂

賣一輛車賺不到2300元！大陸汽車業9月利潤率跌至1.4%

金融三業前3季獲利破1.27兆締新猷 持續推高全年紀錄

新聞眼／食安風暴 演變為物價危機

相關新聞

樺漢今年獲利 拚高成長

工業電腦大廠樺漢（6414）在手訂單突破2,550億元，能見度極佳。法人指出，在工控物聯網與智慧工廠雙引擎帶動下，預估樺漢全年營收、獲利呈高成長態勢，且2027年營收、獲利將持續走高。

新應材Q3每股賺5.62元

新應材（4749）自結今年第3季稅後純益5.31億元；每股純益為5.62元。累計今年前三季稅後純益11.75億元，每股純益12.56元，獲利表現不僅改寫同期新高，更賺贏2025年全年度的10.44億元及11.33元。展望本季營運，將隨客戶加速2奈米製程量產，呈逐步升溫走勢。

弘塑本季業績續戰新高

半導體設備廠弘塑（3131）第3季業績改寫單季新高。法人認為，在客戶端強勁的需求帶動下，本季營收表現有機會更上層樓，續挑戰新高，明年營運展望持續大好。

穩懋股價上看7字頭

穩懋（3105）第3季財報優於多數外資法人預期，毛利率表現尤其出色，外資紛紛調高目標價，上看7字頭。不過，也有外資示警，認為股價短期漲幅已大，且新產品短期內對營收貢獻仍低。

日月光目標價 喊到908

AI晶片需求持續升溫，帶動先進封裝及半導體測試需求同步攀高，日月光投控（3711）成為外資看好的焦點。近期多家外資券商接連調升目標價，其中，花旗一口氣喊至908元，刷新外資圈最高價，後市成長動能及評價空間可期。

背光模組雙雄拚轉型

背光模組雙雄瑞儀（6176）、中光電投控因應本業面板相關市場今年遭逢逆風，積極投入多元應用轉型突圍，瑞儀新切入OLED折疊機供應鏈，並布局下一世代CPO；中光電投控則擴大無人機及智慧物流應用市場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。