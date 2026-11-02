大陸鋼鐵減產效應浮現、產量下降，加上社會庫存持續去化，部分鋼品出口量縮減，亞洲鋼市供需結構改善，為鋼價反彈增添動能，中鋼（2002）近期將開出的12月新盤價有望連三個月上漲，年底前鋼市穩中帶堅。

中鋼專家指出，前陣子鋼市存在少數悲觀氣氛，但用戶接單以及實際流通行情都不差，價格也挺住，凸顯第4季傳統旺季的效能比預期強勁，主因在於鋼鐵產銷基本盤維持正向發展。

根據大陸國家統計局統計，今年前3季粗鋼產量7.2億公噸，較去年同期減少2.9%，相當於減產約2,160萬公噸、約當「等於二個中鋼規模」。大陸鋼協最新統計也顯示，10月中旬重點鋼廠粗鋼日均產量降至189.4萬公噸，較前一期減少2.3%，年減約6%，反映鋼廠持續透過控制產量改善供需。

值得注意的是，與台灣鋼廠競爭最直接的熱軋鋼捲，減產幅度更為明顯。 大陸前3季熱軋鋼捲產量約1.6億公噸、年減4.8%；9月單月產量年減4.9%。由於熱軋鋼捲是中鋼、中鴻重要產品，大陸供給減少，降低亞洲市場低價鋼品競爭壓力。

庫存方面，截至11月1日大陸熱軋庫存降至372萬公噸，較前周減少2.6%，鋼材庫存同步下降，顯示減產措施開始發揮供給調節效果。

上市鋼廠主管說，大陸鋼廠減產，主要受到獲利惡化影響，鋼廠獲利占比僅約7%，迫使部分鋼廠透過歲修、降低產能利用率及減少出貨，避免低價競爭持續侵蝕利潤。

隨著大陸減產，最直接的效益是改善亞洲鋼價競爭環境，中鋼12月新盤價有機會延續溫和調漲方向，明年第1季行情也可望獲得支撐。尤其當前美國熱軋行情每公噸上達1440美元，歐洲價格同樣扶搖直上，若國際熱軋報價持續墊高，有助中鋼維持售價及改善產品利差。

上市鋼廠主管說，「中鋼確實要勇於表態」，否則鋼市會陷入一灘死水的負面循環，尤其12月是會計年度結算月，中鋼盤價積極向上，最直接效應是帶動存貨價值走高，有利各家上市鋼廠財報表現，針對鋼價續漲，「市場樂觀其成，漲價總比跌價好」。