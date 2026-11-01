穩懋法說財報優於預期！外資目標價上看七字頭 但示警短期已漲多

穩懋（3105）財報優於大多數外資法人預期，毛利率表現尤其出色，外資紛紛調高目標價，上看七字頭。不過，也有外資示警，認為股價短期漲幅已大，且新產品短期內對於營收的貢獻仍低。

穩懋在28日舉行法說會，摩根士丹利證券（大摩）在會後發布報告指出，穩懋光通訊及基礎建設的毛利率優於預期，因此將目標價從600元調高17%到700 元，評等從「中立」上調到「優於大盤」。

這已是大摩一個月內二度調升展望。大摩在10月初才將穩懋上調目標價從300元倍增至600 元，評等從「劣於大盤」上調到「中立」。

大摩表示，穩懋第3季財報亮眼，核心毛利率達40.7%，遠高於大摩及市場共識預期的29%。穩懋表示，太空通訊營收目前已占基礎建設業務的40%，約占總營收的35-40%，這代表在第3季，與太空相關的營收約占總營收的15%。

大摩分析，雖然太空通訊占穩懋整體營收的比重仍小，但估計可將第3季毛利率提升5個百分點（約占第3季毛利率增幅的一半），推估太空通訊業務的毛利率可能超過60%，遠高於大摩及市場普遍預期。

大和資本指出，穩懋營收符合預期，毛利率改善進度優於預期，射頻（RF）、基礎建設及光通訊產品將持續是穩懋的獲利三大支柱，且有助於提升獲利穩定和程度。

大和將穩懋目標價從449元大幅上調38%到620元，但由於股價漲幅已大，評等從「買進」（在大和資本的五級評等中最高）降到「優於大盤」（次高），且建議股價拉回時再承接。

高盛則認為，穩懋第3季核心業務獲利比市場預期高出逾四成。不過，雖然穩懋新推出的光電產品正在逐步放量，但短期內對營收的實質貢獻仍有限，在手機業務的比重仍高，且股價估值明顯過高，因此將目標價從142元調高至 162 元，以反映營收及獲利改善，但仍維持「賣出」評等。