宏于電機衝刺美國市場

AI資料中心如火如荼發展，帶動電力設備需求升溫，智慧電力與能源系統整合廠宏于電機（7869）搶布局美國市場。

宏于電機表示，目前已取得美國肯塔基州子公司設立許可，預計今年第4季正式營運，並於2027年第2季取得UL認證，搶攻北美高規格配電設備商機；另模組化變電站規劃2027年底啟動試產出貨。

宏于電機表示，生成式AI與高效能運算快速發展，全球資料中心建置速度加快，單一機櫃功率密度持續攀升，帶動供電安全、電力穩定度及建置效率要求提高。而根據國際能源署（IEA）資料，2025年全球資料中心耗電量約486TWh，預估2030年將突破1,000TWh，2025年至2030年年複合成長率約15%。

宏于電機指出，正推動IEC 61439、IEC 62271及UL 891等國際標準認證，目前暫定於第4季正式營運並完成初步UL規格樣機，預計2027年第2季取得UL認證。

宏于電機表示，美國子公司初期將採輕資產模式，協助客戶就近進行核心組件在地組裝，以符合規範。