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程曦拓展客服委外版圖
程曦資訊（6898）主要提供客服委外營運及講習訓練服務，已於10月23日上櫃掛牌。程曦資訊2025年度合併營收為11.96億元，稅後淨利為1.71億元，每股稅後純益（EPS）為5.91元。2026年上半年度合併營收為6.21億元，稅後淨利為8,132萬元，EPS為2.74元。
程曦資訊成立於1993年，深耕客服委外領域多年，服務對象涵蓋政府機關、國營事業與民營企業，並與多家機構單位維持逾十年合作，彰顯高度客戶黏著度與穩健營運基礎。
櫃買中心表示，程曦資訊透過上櫃掛牌，持續擴大其競爭優勢，面對現今服務產業數位化快速轉型，期許未來持續結合AI賦能應用，展現高度的應變韌性與營運彈性。
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