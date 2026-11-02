穩懋（3105）第3季財報優於多數外資法人預期，毛利率表現尤其出色，外資紛紛調高目標價，上看7字頭。不過，也有外資示警，認為股價短期漲幅已大，且新產品短期內對營收貢獻仍低。

2026-11-02 00:40