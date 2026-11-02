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菱光布局IR感測

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

接觸式影像感測模組（CISM）廠菱光（8249）隨下半年訂單到位，2026年全年出貨力拚持平去年。面對無紙化導致事務機（MFP）需求放緩，公司加速轉向紅外線（IR）與多元感測領域，推動微型紅外線機芯銷售並朝月產千套邁進，拓展新營運支柱。

在新技術布局上，菱光指出，IR感測模組為公司中長期重點，全力聚焦安控與工業檢測落地。旗下新一代微型紅外線機芯完成樣品開發並展開銷售，藉模組化設計與AI影像演算法創造差異化，並推動產線自動化朝目標月產能1,000套邁進。

除IR產品外，菱光強調，非事務機領域布局已有明確進展。智慧型圖案感測器已完成驗證少量出貨，順利取得品牌商ODM代工業務；另攜手策略夥伴跨足AI智慧病床、醫護光學檢測演算法開發，並投入電池材料製造銷售，開闢多元新局。

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