台數科董座盼建立頻道汰換機制

OTT TV席捲全球，傳統有線電視「剪線潮」看似沒有盡頭，全台有線電視收視戶跌破400萬大關，台數科（6464）董事長廖紫岑擔憂地指出，如果再不改變、打破「萬年頻道」死局，收視戶跌破300萬是早晚的問題，盼建立頻道「汰換機制」，並促使「OTT TV頻道化」，打破僵局，引進活水。

有線電視產業收視戶持續流失、收視費連年承壓，跨區經營價格戰未曾停止，產業內殺價競爭，產業外OTT TV甚至是社群媒體的短影音都快速吸引民眾眼球，影視產業面臨前所未有的挑戰，如何將觀眾的視線拉回電視大螢幕，是全台有線電視營運商迫在眉睫的存亡課題。

廖紫岑直言，台數科期待建構透明與彈性的頻道「汰換機制」，並促使「OTT TV頻道化」，現在數位機上盒對於頻道收視率數字一目了然，汰換收視率較差的頻道，將內容採購預算轉向OTT TV，讓OTT TV成為頻道的一環，讓有線電視用戶更方便收看頻道及OTT TV內容。

過往有線電視產業盤根錯節，頻道上下架被主管機關視為「大事」，頻道變動不易，造成萬年頻道表，被業內形容是「拿明朝的劍，來打AI的仗」，廖紫岑相當認同，並認為唯有開放（內容）競爭，才能創造雙贏。