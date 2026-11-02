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睿生光電攻先進封裝檢測

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

瞄準先進封裝檢測設備商機，睿生光電（6861）規劃明年上半年量產搶市。睿生光電今年前三稅後純益2.8億元，年增167.2%，每股純益6.72元，獲利創歷史新高。

睿生光電是2019年自群創分割獨立的子公司，也是群創活化舊世代產線，轉向非面板領域的多元布局之一。睿生光電主要業務為生產X光感測器，繼針對醫療市場出貨元件及模組產品後，也搶進一站式工業應用檢測服務市場，朝應用量更大的工業檢測邁進。

睿生光電表示，持續最佳化產品組合、深化全球在地布局，並加速新廠驗證。在工業檢測應用場域，已分別推出Sylvia系列及DPX系列產品，瞄準AI伺服器液冷系統、新能源電池、CoWoS與3D IC先進封裝等高階應用，目前已與一階（Tier 1）及二階（Tier 2）客戶進行送測認證，並開始收取付費檢測費用，預計2027年上半年可望導入量產。

睿生光電布局印度市場有成，預估2026年在印度市場全年出貨量可達年增1.6倍。

展望2026年下半年營運，睿生光電表示，TFT半成品需求穩定，FPD後段模組出貨動能較強，印度、巴西等新興市場機會明確。

另外，睿生光電原位於南科的產線因應群創TFT廠調整，原廠區已完成策略性備貨，庫存超過十萬片，足以支應2026至2028年客戶出貨需求。

睿生光電今年第3季毛利率28.77%，季增0.23個百分點，年增4.46個百分點；稅後純益9,492.4萬元，季減1.88%，年增219.1%，每股純益2.28元。

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