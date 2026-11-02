穩懋（3105）第3季財報優於多數外資法人預期，毛利率表現尤其出色，外資紛紛調高目標價，上看7字頭。不過，也有外資示警，認為股價短期漲幅已大，且新產品短期內對營收貢獻仍低。

摩根士丹利證券（大摩）指出，穩懋光通訊及基礎建設毛利率優於預期，將目標價從600元調高17%到700元，評等從「中立」上調到「優於大盤」。

這是大摩一個月之內二度調升穩懋目標價，該機構10月初才將穩懋目標價從300元倍增至600元，評等從「劣於大盤」上調到「中立」。

大摩表示，穩懋第3季財報亮眼，核心毛利率達40.7%，遠高於大摩及市場共識預期的29%。穩懋表示，太空通訊營收目前已占基礎建設業務40%，約占總營收35%至40%，這代表第3季太空相關營收約占總營收15%。

大摩分析，雖然太空通訊占穩懋整體營收的比重仍低，但估計可將第3季毛利率提升5個百分點（約占第3季毛利率增幅一半），推估太空通訊業務毛利率可能超過60%，遠高於大摩及市場普遍預期，看好SpaceX的Starlink V3衛星開發，將成為推動穩懋2027年成長關鍵。另外，光通訊產品也是重要成長動能。