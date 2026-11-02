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映泰衝刺工業電腦

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

映泰（2399）持續調整產品組合效益浮現，尤其工業電腦（IPC）成為近年成長核心，聚焦邊緣運算、邊緣AI等應用，鎖定智慧製造、智慧城市及智慧零售等三大領域，工業電腦相關業務營收逐季成長，毛利率居各產品線之冠，毛利金額貢獻已超過五成。

法人看好，映泰2027年工業電腦貢獻將持續放大，帶動整體營收持續成長。

映泰目前工業電腦產品以無風扇工業型終端設備為主，涵蓋小型運算設備及搭載輝達平台的高算力機種，主要鎖定智慧製造、智慧城市及智慧零售等三大領域。

訂單方面，映泰表示，北美及南美各有一項大型專案進入成熟階段，相關檢驗及認證接近完成，預計明年開始出貨發酵；智慧零售則持續拓展日本、韓國市場，應用包括Kiosk、自動販賣機等。

映泰2025年工業電腦相關營收約2億元，今年上半年已達1.8億元，成長幅度顯著，且該業務業績比重已占整體營收近兩成左右；且以映泰產品毛利率來看，工業電腦最高，其後依序為顯示卡、主機板。

展望後市，映泰預期2027年工業電腦業務將持續成長，隨著美洲大型專案陸續開始貢獻下，目標工業電腦2027年占整體營收比重朝五成邁進，隨著消費性業務比重降低，整體獲利結構也將持續優化。

業績表現方面，映泰9月營收2.04億元，攀上近32個月高點，月增2.9%，年增37.1%；前三季營收15.59億元，年增10.1%；上半年稅後純益6.31億元，擺脫去年同期虧損陰霾。

此外，針對零組件缺貨，隨著10月起記憶體價格再度走高，價格上漲使映泰部分客戶重新評估系統建置時程。至於CPU缺貨，映泰表示，CPU供應情況較先前改善，但英特爾、超微明年第1季產能配置仍將偏向AI及資料中心等應用，工業電腦與消費性電腦所使用的CPU可能面臨供應吃緊。

營收 工業電腦 算力

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