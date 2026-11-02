台數科營運 兩路進擊

台數科（6464）深耕寬頻上網及智慧解決方案，啟動全方位轉型策略，董事長廖紫岑表示，即便有線電視剪線潮延續讓營運有壓，但寬頻上網服務維持雙位數成長，深耕智慧解決方案全方位落地，並搶進帛琉及歐洲等國際海外市場輸出技術實力，打造多元營運引擎，挹注中長期營運穩健向上。

廖紫岑指出，「未來是AI、AI、AI的時代」，台數科已全面將人工智慧深植於客戶服務與智慧場域應用，加上過去20年來，累計已經斥資百億元打造有線電視及光纖網路基礎建設，成為搶進智慧家庭、智慧工廠及智慧城市等商機的關鍵基礎。

現在台數科將AI落實在集團有線電視、光纖寬頻、創新應用與媒體內容等四大業務領域，並積極策略結盟，子公司鑫傳國際多媒體的電商購物平台「美麗人生」深度結盟 LINE 購物，首創「電視與網路雙直播」導購模式，並攜手LINE TV合製節目，於LINE TODAY平台上24小時播送地方新聞。

近年有線電視產業面臨剪線潮壓力，同時積極拓展寬頻服務，根據國家通訊傳播委員會（NCC）最新統計，截至2026年6月，全台固網寬頻上網總帳號數為739.8萬戶，其中，有線電視寬頻（Cable Modem）上網戶數突破248.2萬戶，市占率攀升至33.56%。相較於中華電信仍有66.43%市占率，有線電視在固網寬頻市場已站穩逾三分之一版圖。

迎接數位結合AI浪潮，廖紫岑認為，有線電視網路是「台灣第二條通訊高速公路」，同業若能打破彼此競爭壁壘並強化合作，後市仍可期待。目前在單一縣市已經展開小規模合作，未來可望持續以跨區甚至串連全台網路的結盟搶進市場，甚至邁向未來合組公司的方向前進。

廖紫岑表示，目前有線電視寬頻上網仍有價格更優惠優勢，除家庭市場，也積極搶進企業及政府等市場，觀察國際趨勢，未來有線電視在固網寬頻市占率有機會提升到五成以上。

目前台數科集團來自有線電視收視服務貢獻營收約約四到五成；寬頻上網服務占比約二成，同時積極推動智慧解決方案，更積極拓展至帛琉及歐洲等海外市場；頻道及購物收入更將是未來關鍵成長支點。

現在台數科智慧解決方案已經擁有智慧工廠、智慧高爾夫球場以及智慧城市等成功落地案例，廖紫岑表示，家用市場部分，搶進智慧家庭、智慧監控、智慧照護、家用儲能以及寵物市場；企業與政府則深耕智慧工廠、智慧高爾夫球場以及智慧城市，並以台灣成功經驗拿下巴拉圭專案，未來更將搶進帛琉及歐洲市場。