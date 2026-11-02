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背光模組雙雄拚轉型

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

背光模組雙雄瑞儀（6176）、中光電投控因應本業面板相關市場今年遭逢逆風，積極投入多元應用轉型突圍，瑞儀新切入OLED折疊機供應鏈，並布局下一世代CPO；中光電投控則擴大無人機及智慧物流應用市場。

瑞儀董事長王昱超強調，團隊已與美系主要客戶共同推出多項「史上第一次」的新產品，包括4月上市的13吋主流筆電、10月發表的7吋智慧家用AI裝置，以及採用瑞儀獨家奈米紋理膜片的OLED折疊手機，並布局攻下一世代CPO。

王昱超預期，本季營收將略微放緩，動能遞延至2027年首季，主要來自美系客戶主流筆電新機出貨。瑞儀定調2027年為「打底期」，背光模組仍將占營收九成以上，新事業貢獻為個位數，2028年起會逐步放量。資本支出方面，2026年約為2025年的二至三倍，2027年還會再增加。

CPO布局方面，王昱超表示，客戶希望瑞儀直接瞄準6.4T以上下一世代CPO架構，借重Meta Lens、特殊Grating及自製高耐熱客製材料。規劃2027年開始送樣，最早2028年量產，客戶明顯拉貨可能落在2028年至2029年。

中光電投控預期，本季出貨量將季減約一成，NB與TV／PID出貨量也將減少，全年營收目標持平去年，雖出貨量減少，但產品平均單價（ASP）與產品組合將更佳。

無人機業務方面，中光電與AEVEX合作將導入經驗證的3D列印技術，提升無人機量產速度及生產彈性，同時控制製造成本。雙方未來將共同爭取國內外政府標案，其中，台灣市場將由中光電智能機器人負責在地製造及後續維護，海外則鎖定美國、歐洲等市場，擴大無人系統商機。

小型高解析度無人機酬載模組則已與客戶規劃本季出貨，中型偵察專用酬載完成客戶驗證，後續將討論2027年量產計畫。

整機方面，四軸多旋翼偵察產品已於第3季取得美國相關認證，規劃第4季啟動對美國客戶出貨；日本客戶目前已有少量樣品交付，預期明年警消及能源應用需求將明顯成長。

另外，中光電智能物流已於第3季獲利，自主移動機器人持續拓展半導體及AI相關產業應用，部分半導體廠專案預計年底前陸續進廠安裝，上季已完成兩家PCB廠驗收，並取得國內主要航空公司訂單。瑞儀董事長王昱超強調，團隊已與美系主要客戶共同推出多項「史上第一次」的新產品，包括4月上市的13吋主流筆電、10月發表的7吋智慧家用AI裝置，以及採用瑞儀獨家奈米紋理膜片的OLED折疊手機，並布局攻下一世代CPO。

王昱超預期，本季營收將略微放緩，動能遞延至2027年首季，主要來自美系客戶主流筆電新機出貨。瑞儀定調2027年為「打底期」，背光模組仍將占營收九成以上，新事業貢獻為個位數，2028年起會逐步放量。資本支出方面，2026年約為2025年的二至三倍，2027年還會再增加。

CPO布局方面，王昱超表示，客戶希望瑞儀直接瞄準6.4T以上下一世代CPO架構，借重Meta Lens、特殊Grating及自製高耐熱客製材料。規劃2027年開始送樣，最早2028年量產，客戶明顯拉貨可能落在2028年至2029年。

中光電投控預期，本季出貨量將季減約一成，NB與TV／PID出貨量也將減少，全年營收目標持平去年，雖出貨量減少，但產品平均單價（ASP）與產品組合將更佳。

無人機業務方面，中光電與AEVEX合作將導入經驗證的3D列印技術，提升無人機量產速度及生產彈性，同時控制製造成本。雙方未來將共同爭取國內外政府標案，其中，台灣市場將由中光電智能機器人負責在地製造及後續維護，海外則鎖定美國、歐洲等市場，擴大無人系統商機。

小型高解析度無人機酬載模組則已與客戶規劃本季出貨，中型偵察專用酬載完成客戶驗證，後續將討論2027年量產計畫。

整機方面，四軸多旋翼偵察產品已於第3季取得美國相關認證，規劃第4季啟動對美國客戶出貨；日本客戶目前已有少量樣品交付，預期明年警消及能源應用需求將明顯成長。

另外，中光電智能物流已於第3季獲利，自主移動機器人持續拓展半導體及AI相關產業應用，部分半導體廠專案預計年底前陸續進廠安裝，上季已完成兩家PCB廠驗收，並取得國內主要航空公司訂單。

背光模組 中光電 CPO

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