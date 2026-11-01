快訊

FBI點名北韓洗劫幣安2千億元！川普突喊「還不確定」若屬實想找平壤談

打哈欠畫面遭外流！華視主播王韻筑離職自嘲「打個哈欠下台一鞠躬」

林口頂福巖顯應祖師廟過火出意外 21信眾腳底2度燒燙傷全送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

科技股財報不如預期引發美股大跌 本周還面臨哪些變數？

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富蘭克林投顧指出，本周美股有五大觀察變數。首先是中東局勢與油價：留意美伊談判進展、荷莫茲海峽與紅海通行狀況、油價變化。

二是聯準會（Fed）：留意各官員對經濟、就業、通貨膨脹、利率等的看法。

三是經濟數據：本周要公布的經濟數據包括11月密西根大學消費者信心指數初值；10月ISM製造業/非製造業指數、Challenger 裁員人數、非農就業報告；9月JOLTs職缺、工廠訂單、貿易收支等。

四是企業財報：本周要公布財報的企業包括蘋果、超微、高通、美超微電腦、Palantir、IREN、Datadog、Lumentum、Astera Lab、和康電訊、祥茂光電、Cloudflare、Arista網路、AppLovin、HubSpot、IonQ、Affirm、Block、Circle、波克夏海瑟威、富蘭克林坦伯頓、Booking、Airbnb、泰瑟國際、Kratos、Uber、Lyft、理想國演藝、麥當勞、百勝集團、德州鮮切牛排、Vistra、Oklo、MP Materials、輝瑞、Tempus AI、安進、Vertex、Moderna等143家。

五是川普關稅：在川普政府引用第122條加徵15%關稅後，預計還將引用第232條（國安關稅）、第301條（不公平貿易關稅）、第201條（反傾銷關稅）、第338條（貿易歧視關稅）來加徵關稅。

在企業財報方面，富蘭克林投顧指出，美國企業獲利成長強勁。根據彭博資訊，截至10月29日共有57.6%的S&P 500企業公布財報，60%營收優於預期，平均成長12.6%；82.6%的獲利優於預期，平均成長25.4%。

根據Factset統計到10月23日的數據，市場預期第3季S&P 500企業獲利將成長29.5%。其中，能源（成長136%）、科技（65.6%）、通訊服務（39.8%）、原物料（30%）企業獲利成長力道將高於大盤。

富蘭克林股票團隊指出，Fed利率按兵不動，並大力肯定美國經濟表現。不過，雖然美國就業持穩、經濟強健，但通膨壓力仍存。Anthropic正式提交IPO申請，一度帶動投資人對AI領域信心重燃，但字母、亞馬遜、英特爾、ServiceNow等科技巨頭都在公布業績後重挫，影響投資人信心。

財報 美股 科技股 荷莫茲海峽 油價 聯準會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美股反彈費半大漲2.82%！AI巨頭財報登場 009800聚焦科技股投資機會

美國期中選舉、費半大跌 下周開盤前五件值得留意的國際大事

美國期中選舉後股債表現亮眼！美股平均漲14.46％ 富蘭克林揭歷史統計

美股估值降到專家直呼不貴 期中選舉後有望回魂！逆襲攻略曝光

相關新聞

台股明大逃殺？法人：基本面無虞 靜待國際股市回穩

美股上周五大跌，台股明日恐出現大逃殺，法人表示，加權指數低檔有撐，AI基本面尚且無虞，但需靜待國際股市回穩，台股才有機會站穩腳步。

上周ETF成交前十名…這檔主動式日均93.7萬張最高 這檔非台股進榜

上周台股下跌829點、跌幅1.8%，不過ETF成交仍相當熱絡，而且成日均量前十強主動式ETF就占了四檔，另外槓桿、反向ETF共有三檔進榜。成交日均量最高的是主動中信台灣收益（00406A）高達93.7萬張，其次群益臺灣加權正2（00685L），有33.1萬張，第三名是主動統一台股增長（00981A），有22.2萬張。

台股大跌狂買390張0050正二⋯她2小時砸近1500萬 網驚：有錢人的買法

台股震盪下跌，不少投資人趁勢尋找進場機會。近日一名女網友在Dcard發文透露，原本只是心血來潮查看股市行情，沒想到看見股價大跌，認為是逢低布局的好時機，竟在短短2個多小時內接連下單，一口氣買進390張「元大台灣50正2（00631L）」，投入金額逼近1500萬元，直到營業員提醒準備交割款，才驚覺自己花了這麼多錢，貼文曝光後引發熱議。

AI軍備競賽愈燒愈兇！Meta遭標普下修展望 現金缺口恐達2.32兆

標普將Meta信用評等展望由穩定下修至負面，預估其2027年自由營運現金流赤字恐達710億美元，AI支出壓力引發市場關注。

台股10月市值蒸發10.5兆！股民平均縮水71萬 苦笑「賠錢終於超越平均」

台股10月市值一度蒸發約10.5兆元，若除以1476萬名股民，平均帳面縮水約71.28萬元；但此為估算，實際損益因持股與策略而異。

台股殺千點還有端「基本麵」！金管會搬出4大數據 股民直呼吃不下

台股重挫1156.5點，金管會公布營收、殖利率與融資維持率等數據強調基本面，卻遭網友諷「吃麵」，引發熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。