美股激烈反應CSP與Intel財報 分析師看好台股AI供應鏈

放眼海外市場ETF ，10月淨申購的前十大中，科技主題ETF、投資等級債ETF平分秋色，顯示一部分資金聚焦回檔AI股的加碼機會，另一部分資金則趁利率仍高時進場穩定領息。

2026-11-01 02:56