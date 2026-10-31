鴻勁前三季 EPS 93.47元 法人估全年135元

鴻勁（7769）第3季營收季增17.4%、年增97.5%，毛利率56.9%，營益率49.7%，每股獲利（EPS）為37.33元，整體符合市場預期，今年前三季累計EPS為93.47元，已超越去年全年，其中，第3季毛利率未明顯提升，主要受到設備驗收時間差及產品組合影響。

展望未來，分析師指出，隨著晶片封裝尺寸、功耗提升，將帶動高階分選機需求，同時還有望享受價量齊揚；大尺寸分選機目前已有客戶下單，2027年部分訂單中20-30%為大尺寸，搭配高階ATC、自動化及AOI，整機ASP可提升逾30%；CPO光電同測Insertion 4目前預計11~12月完成最後驗證，客戶要求2027年2~4月開始導入量產設備；高功耗ATC 12kW預計今年第4季完成驗證，25kW預計明年第4季完成驗證。

產能方面，鴻勁目標2027年提升50%的年產值，但分析師認為，過往都以產能為目標，因此下修2027年設備出貨量。預期2026年營收為585億元，稅後EPS為135元，2027年營收為870億元，稅後EPS為200元。