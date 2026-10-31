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台燿獲利／自結第3季 EPS 12.88元 法人看好後市營運前景

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

銅箔基板（CCL）廠台燿（6274）9月自結單月每股獲利（EPS）為4.4元，第3季EPS達12.88元，創歷史單季新高，優於法人預期，其中毛利率較第2季季增7.2個百分點來到36.9%，也優於市場預期，顯示產品組合及高階CCL漲價幅度優於預期。

分析師表示，近期股價雖然受PTFE以及T4掉單傳聞影響，但為PTFE PCB在多層壓合良率仍具挑戰，T4在導入VPD後N+M多層板方案更有可能勝出，整體高階CCL價量齊揚態勢不變，而台燿主力市場聚焦Scale out，後續在1.6T switch M9（low dk 2）放量後產品組合將進一步轉佳。

考量第3季毛利率大幅優於預期，使得明、後年獲利仍具上調空間，持續看好後市營運表現。

台燿 EPS 法人

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