台燿獲利／自結第3季 EPS 12.88元 法人看好後市營運前景

晶片大廠聯發科昨（30）日舉行法說會，公布三大數字上修的佳績。執行長蔡力行表示，資料中心首款AI加速器已出貨，有信心在本季達25億美元營收，優於原先預期；本季營收將強勁季增，全年美元營收成長將超越先前設定的高個位數百分比成長目標；他更預期資料中心營收將於2027年達先前營收目標區間的上緣，約160億美元，占AI加速器ASIC市場的20%市占率。

2026-10-31 02:04