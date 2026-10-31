聯發科Q3每股純益17.5元

晶片大廠聯發科（2454）昨（30）日公布第3季財報，單季獲利季增逾一成，每股純益17.5元，前三季獲利呈現小幅年減，每股純益為47.94元。並擬配發上半年度每股現金股利24.5元，盈餘配發率為80.4%，將發出393.2億元的股利紅包。

聯發科第3季營收1,680.58億元，超越原預測區間，季增10.4%、年增18.3%，主因客戶需求優於預期，以及較佳的產能供應狀況。單季毛利率為46.3%，季增0.1個百分點，年減0.2個百分點；淨利281.99億元，季增14.6%、年增10.8%，每股純益17.5元。

累計今年前三季合併營收為4,693.91億元，年增5.3%，毛利率46.3%，歸屬母公司業主淨利為763.71億元，年減7.3%，每股純益47.94元。

聯發科提到，第3季手機業務營收季減1%，較去年同期下滑17%，占營收比重為37%。受惠搭載2奈米製程天璣9600 Pro的旗艦智慧型手機陸續上市，第3季旗艦產品的表現優於其他產品。

智慧裝置平台方面，第3季相關營收季增20%，較去年同期成長63%，占營收比重達58%，部分原因是來自多項新專案進入量產，如5G Thin Modem導入新智慧型手機客戶、新款AI平板、AI PC與車用座艙等，電視晶片營收也因反映晶片中DRAM價格而較去年同期成長。電源管理IC業務在第3季占營收比重約5%，季增1%，較去年同期成長18%，來自資料中心相關業務的市占率提升。