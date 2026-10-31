聯發科財測報喜！三個上修 資料中心首款AI加速器出貨

晶片大廠聯發科（2454）昨（30）日舉行法說會，公布三大數字上修的佳績。執行長蔡力行表示，資料中心首款AI加速器已出貨，有信心在本季達25億美元營收，優於原先預期；本季營收將強勁季增，全年美元營收成長將超越先前設定的高個位數百分比成長目標；他更預期資料中心營收將於2027年達先前營收目標區間的上緣，約160億美元，占AI加速器ASIC市場的20%市占率。

展望本季，在AI加速器業務放量的帶動下，儘管第3季基期偏高，又受消費性電子需求變化影響，聯發科預期本季營收仍將呈現強勁季增局面。預期本季營收以美元兌新台幣匯率為1比31.7來計算，將落在2,101億至2,218億元之間，季增幅度達25%至32%，年增40%至48%，上修全年美元營收成長幅度，超越先前設定的高個位數百分比目標。

聯發科表示，在資料中心方面，客戶對首款AI加速器的需求非常強勁，從9月開始小量出貨，有信心在本季達到25億美元營收規模，2027年估計將達先前營收目標區間的上緣，約160億美元，約占AI加速器ASIC市場的20%市占。

聯發科先前預估2026年資料中心營收可望超過20億美元，明年可服務市場規模（SAM）可達800億美元規模，市占率目標為15%至20%。這次上修今、明年的資料中心營收目標，並確認資料中心已有第二家客戶。

聯發科指出，正與供應鏈密切合作，爭取更多產能。首款產品得以放量，展現公司整合業界領先的互連矽智財（IP）、先進製程與先進封裝技術以及統籌全球供應鏈，為資料中心客戶提供具競爭力客製化晶片的能力。並確認在資料中心領域已有第二家相關客戶。

另外，對於外傳聯發科第二個AI加速器ASIC專案設計與生產可能延誤的傳聞，蔡力行強調，相關開發按照計畫順利進行中，持續朝2028年第1季量產的目標推進。這款客製化晶片是專為客戶次世代AI基礎建設而設計，可使每瓦效能提升數倍，同時大幅降低整體擁有成本（TCO），預期此專案將為該公司營收成長帶來顯著貢獻。