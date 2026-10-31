暉盛私募 志聖認購1,900張

志聖（2467）昨（30）日宣布，以策略性投資人身分認購暉盛科技私募普通股1,900張，交易完成後將持股約4.68%，目標是強化先進封裝關鍵製程技術、擴大客戶服務範圍為核心，結合雙方在電漿處理與熱製程、自動化設備的優勢，從單機設備供應走向跨製程整合方案。

志聖服務全球半導體先進封裝及IC載板客戶，暉盛則有獲驗證的海內外電漿設備。雙方合作聚焦材料表面處理的核心技術。

規劃從關鍵客戶共同拜訪、研發協作、製程驗證與設備導入切入，拓展交叉銷售機會，提升雙方設備在客戶製程中的應用範圍與滲透率，由設備協作進一步深化至製程整合。

志聖工業執行長梁又文表示，暉盛在電漿表面處理領域累積深厚的技術實力，與志聖的熱製程設備高度互補，此次策略投資是雙方長期合作的起點，也延伸G2C+聯盟的先進封裝設備技術版圖。

暉盛專精真空電漿、常壓電漿與電漿火焰三大技術平台，涵蓋清洗、蝕刻、去膠渣及表面改質等製程，已切入ABF載板、玻璃基板及面板級封裝等領域，並布局混合鍵合前處理。暉盛的電漿技術與志聖深耕多年的「壓、貼、撕、烤」、固化及去翹曲設備形成技術互補，有助共同開發符合客戶需求的整合方案。