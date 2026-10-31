同欣電新產品明年放量

同欣電（6271）昨（30）日舉行法說會。總經理呂紹萍表示，受惠AI相關需求快速成長，第4季營收可望優於第3季，擺脫過往季節性下滑走勢，但季增幅度將趨於平緩。公司明年看好光通訊營收持續成長，客戶已要求預作產能準備，新產品方面，AMB基板預計今年第4季開始小量生產，明年逐步放量；矽電容仍在認證中，期望明年成為成長動能。

呂紹萍指出，毛利率提升主要來自營收規模擴大，以及高毛利產品比重增加，公司將長期毛利率目標由25%至30%，上調至30%至35%。第3季業外收支貢獻1.68億元，高於上季的0.8億元，來自股利收入及金融資產評價利益。

產品方面，第3季影像產品營收18.68億元，占比約53%，仍為最大營收來源；高頻無線通訊模組營收4.16億元，年增54%，成長幅度居四大產品線之冠，受惠光通訊跨阻放大器（TIA）與驅動晶片的後段製程服務需求。預期本季高頻無線通訊模組成長最快，其次為影像產品，混合積體電路模組出貨也將增加，陶瓷基板則受季節性影響小幅下滑。