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新唐樂觀BMC業務向上
微控制器廠新唐（4919）昨（30）日召開法說會，看好BMC晶片業務2027年仍延續今年的成長動能，有新客戶訂單加入量產，整體出貨規模可望擴大，加上既有客戶需求成長，明年BMC業務增幅有機會優於今年。
新唐指出，第3季BMC晶片出貨動能依然強勁，但PC相關產品需求受到記憶體價格上漲影響，通訊產品配合客戶高階智慧手機新品發表而增加出貨，車用與工控業績比重略為提升。
新唐透露，明年BMC晶片新客戶可能不只一家，包括新的CSP客戶以及新創公司，先以既有產品線為主，新產品預計明年下半年才陸續出貨。
在MCU業務方面，新唐產品主要分為MCU以及與記憶體較為相關的MPU。MPU產品有些整合記憶體在內成為MCP，因記憶體價格上漲而跟著漲價。目前為止記憶體漲價有成功轉嫁給客戶，但本季看到一些客戶因為終端應用特性影響而開始縮手，是明年要繼續觀察的重點。
MCU今年漲價反映成本，明年有取得大部分供應產能，一部分則還在繼續努力。
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