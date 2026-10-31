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美律失色 前三季純益年減46%

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

聲學元件廠美律（2439）昨（30）日召開法說會，公布第3季財報。受上游原物料成本居高、匯率波動及業外收益驟減衝擊，第3季稅後純益1.16億元，季減6.5%、年減80.1%，每股純益0.47元；累計今年前三季稅後純益4.98億元，年減46.9%，每股純益2.01元。

美律總裁黃朝豊指出，本季營收預計與第3季相當或略高，微幅季增但低於去年同期，消費性電子需求仍疲弱，且AI需求排擠上游物料資源，記憶體、被動元件及晶片料況吃緊將延續至明年上半年，其中Audio耳機面臨衰退壓力。

美律第3季合併營收129.71億元，季增24.2%、年減1.1%；營業利益2.27億元，季增逾62倍、年減59.7%；毛利率10.21%，受惠電競耳機與藍牙音箱出貨擴大，毛利率季增0.23個百分點，年減2.5個百分點。業外利益0.45億元，年減82.8%，因匯兌利益縮水1.4億元及轉投資收益下滑。

美律第3季產品營收比重以耳機占68%最高，揚聲器占25%，其他產品占7%。美律指出，揚聲器受惠音箱及耳機揚聲器營收年增41%、筆電年增10%帶動，整體年增6%；手機揚聲器則因市況偏弱，年減15%。

美律說明，耳機產品線受機型迭代與TWS需求偏弱影響，第3季整體營收年減7%；電競耳機在新機放量帶動下營收年增3%，連五季年增；Audio耳機因訂單移轉年減2%；TWS耳機處於新舊機種交替過渡期，營收年減33%。

美律 匯率 財報

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