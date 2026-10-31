晶碩前三季每股賺20.09元

晶碩（6491）昨（30）日公告第3季財報，單季稅後純益5.4億元，年增36%，每股純益（EPS）6.96元；前三季稅後純益15.56億元，年增29.7%，創同期新高，EPS 20.09元，不僅大賺兩個股本，更逼近去年全年的20.87元。

展望後市，晶碩表示，目前需求旺盛，明年第1季營運可望優於今年同期，甚至有機會超越今年第4季，惟仍須觀察農曆春節假期影響。

晶碩EPS

晶碩第3季合併營收22.4億元，年增18.9%，創單季歷史新高；毛利率52%，較去年同期50.6%增加1.41個百分點，但較第2季下滑0.93個百分點，營業利益6.3億元，年增31.1%。累計前三季合併營收62.4億元，年增22.2%，毛利率52.7%，較去年增加0.63個百分點，營業利益17.5億元，年增36.1%。

晶碩第3季營收創高、EPS卻略低於上季，公司表示，第2季因過往供應商原料品質問題，認列和解賠償收入3,400萬元，第3季沒有這筆一次性收益，另有少許匯兌損失，使第3季營業利益雖較上季增加，但業外收益減少，單季EPS因此略為下滑。

毛利率方面，晶碩第3季雖受惠原料價格壓力緩解，但受到夏季電價，以及大溪廠、江蘇南通廠新增產能投產初期仍需調整等因素影響，毛利率較第2季下滑。