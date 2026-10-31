聽新聞
0:00 / 0:00

晶碩前三季每股賺20.09元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

晶碩（6491）昨（30）日公告第3季財報，單季稅後純益5.4億元，年增36%，每股純益（EPS）6.96元；前三季稅後純益15.56億元，年增29.7%，創同期新高，EPS 20.09元，不僅大賺兩個股本，更逼近去年全年的20.87元。

展望後市，晶碩表示，目前需求旺盛，明年第1季營運可望優於今年同期，甚至有機會超越今年第4季，惟仍須觀察農曆春節假期影響。

晶碩EPS
晶碩EPS

晶碩第3季合併營收22.4億元，年增18.9%，創單季歷史新高；毛利率52%，較去年同期50.6%增加1.41個百分點，但較第2季下滑0.93個百分點，營業利益6.3億元，年增31.1%。累計前三季合併營收62.4億元，年增22.2%，毛利率52.7%，較去年增加0.63個百分點，營業利益17.5億元，年增36.1%。

晶碩第3季營收創高、EPS卻略低於上季，公司表示，第2季因過往供應商原料品質問題，認列和解賠償收入3,400萬元，第3季沒有這筆一次性收益，另有少許匯兌損失，使第3季營業利益雖較上季增加，但業外收益減少，單季EPS因此略為下滑。

毛利率方面，晶碩第3季雖受惠原料價格壓力緩解，但受到夏季電價，以及大溪廠、江蘇南通廠新增產能投產初期仍需調整等因素影響，毛利率較第2季下滑。

晶碩 每股純益 營收

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

研華Q3獲利創新高

八貫第3季EPS 1.6元 賺三季抵一年

國巨財報／受惠AI帶動！第3季賺119億元、年增88% 每股賺5.83元

八貫財報／前三季稅後純益4.4億元 EPS 5.7元超越去年全年

相關新聞

光寶科前三季獲利創高 每股賺8.08元

光寶科（2301）昨（30）日舉行法說會並公布第3季財報。受惠AI資料中心基建需求強勁，單季與累計前三季獲利均創新高。總經理邱森彬指出，第4季核心業務維持年季雙增格局，隨高階電源放量，明年AI營收占比將由逾三成進一步衝上四至五成。

光寶科增資越南子公司百億元

光寶科（2301）昨（30）日同步公告，董事會決議通過對越南兩家全資子公司現金增資，合計增資金額達3.2億美元（約新台幣101.7億元），資金將全數用於產能擴增支出需求，全力配合北美雲端大客戶訂單，展現積極布建非中海外產能的決心。

立積WiFi 7業務動能升溫

射頻晶片設計廠立積（4968）昨（30）日舉行法說會，隨WiFi 7與WiFi 6產品價差縮小，營運商設備及路由器換機需求持續成長，看好2027年兩者有機會出現黃金交叉。

大統益Q3獲利創高 EPS 3.32元

大統益（1232）昨（30）日公布第3季財報，單季稅後純益5.3億元，年增76.6%，每股純益（EPS）為3.32元；累計前三季稅後純益為12.8億元，年增37.6%，EPS為8.03元，單季、累計獲利皆創下歷史新高紀錄。

特力屋上市首日小漲

特力屋（7867）昨（30）日以每股承銷價44.06元正式上市掛牌交易，惟首日股價表現相對疲弱，盤中一度下探40.8元，較承銷價下跌7.38%；隨後股價回升，終場收在44.2元，小漲0.34%。

聚陽前三季EPS 11.62元 受惠短單增加本季毛利率看升

聚陽（1477）昨（30）日公布第3季財報，稅後純益9.8億元，年增14.22%，每股純益（EPS）3.97元；累計前三季稅後純益28.68億元，年增4.48%，EPS 11.62元。聚陽表示，受惠短單增加、運動服飾比重提升，產品組合改善，帶動第3季毛利率優於預期；第4季隨運動服飾出貨比重進一步提高，毛利率可望續升，全年營運表現可望超越去年。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。