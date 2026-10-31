聚陽前三季EPS 11.62元 受惠短單增加本季毛利率看升

聚陽（1477）昨（30）日公布第3季財報，稅後純益9.8億元，年增14.22%，每股純益（EPS）3.97元；累計前三季稅後純益28.68億元，年增4.48%，EPS 11.62元。聚陽表示，受惠短單增加、運動服飾比重提升，產品組合改善，帶動第3季毛利率優於預期；第4季隨運動服飾出貨比重進一步提高，毛利率可望續升，全年營運表現可望超越去年。

聚陽第3季合併營收94.84億元，年增6.69%，毛利率24.87%，較去年同期增加2.46個百分點；營業利益12.87億元，年增17.87%，營業利益率13.57%，較去年同期提升1.29個百分點，本業獲利增幅高於營收。

聚陽EPS

聚陽表示，第3季毛利率表現優於原先預期，主要受惠短單需求增加，以及運動服飾訂單表現較佳。單季運動服飾營收占比約56%，高於原先預估，帶動整體產品組合改善。

平均銷售單價方面，聚陽指出，原先預期第3季美元計價單價將較去年同期下滑約3%，實際則維持持平，反映產品組合朝較高難度品項調整，也有助支撐毛利率。

費用方面，聚陽表示，持續擴建產能，新廠開出初期需投入機台、設備及招工等支出，第3季短期費用較高，另有借貸利息負擔。第3季雖有匯兌收益，但整體業外仍為淨損3,805.8萬元，較去年同期擴大。

聚陽指出，目前仍有新廠陸續開出，相關投入是為因應未來訂單成長，短期會影響費用表現，後續隨生產效率提升，將逐步轉化為接單及產能支援。

展望第4季，聚陽表示，出貨產品將更偏重運動服飾，獲利可望延續第2季以來較去年同期成長的趨勢。

至於明年營運，聚陽維持審慎樂觀看法。公司表示，運動及機能服飾經歷去庫存後，需求已出現谷底反彈，先前原物料及成本壓力最嚴峻階段已過，預期明年訂單穩健度將優於今年。

不過，中東戰事尚未結束、油價維持高檔，品牌客戶下單仍偏謹慎。聚陽表示，客戶庫存雖已處於健康、偏低水位，但尚未看到新一輪補庫存循環啟動，品牌傾向確認銷售後再追加訂單，使短單需求增加，目前仍在洽談明年第1季訂單。