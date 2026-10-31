立積WiFi 7業務動能升溫

射頻晶片設計廠立積（4968）昨（30）日舉行法說會，隨WiFi 7與WiFi 6產品價差縮小，營運商設備及路由器換機需求持續成長，看好2027年兩者有機會出現黃金交叉。

公司也布局氮化鎵高功率產品，爭取國際同業整併帶來的市場商機。

立積指出，營運商新開出的標案基本上都採WiFi 7，今年前三季WiFi 7營收年增126%，第3季占WiFi營收比重達48%，持續出貨給全球電信營運商、網通品牌及零售市場客戶。

立積已與主要系統單晶片（SoC）夥伴共同開發WiFi 8。因新增控制介面，成本提高，現階段與WiFi 7價差約一倍，尚未達經濟規模。

依過往經驗，預估WiFi 8開始出貨時，與WiFi 7仍有至少五成價差，但已就WiFi 8洽談策略合作，爭取更多業務。

高功率產品方面，立積既有砷化鎵產品已取得客戶設計採用，新一代產品朝10瓦以上應用開發，並開始導入氮化鎵製程，預計今年底送樣。

預期新一代高功率產品可望於2027年上半年推出，有助提升營收及毛利率。

立積粗估，IoT射頻開關市占率接近四成，後續仍有提升空間，應用涵蓋手表、眼鏡等穿戴裝置及車用電子，其中車用需求主要來自智慧座艙。第3季車用營收季增12%、年增119%；IoT營收季增3%，占總營收約10%。