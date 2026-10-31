光寶科增資越南子公司百億元

光寶科（2301）昨（30）日同步公告，董事會決議通過對越南兩家全資子公司現金增資，合計增資金額達3.2億美元（約新台幣101.7億元），資金將全數用於產能擴增支出需求，全力配合北美雲端大客戶訂單，展現積極布建非中海外產能的決心。

本次增資對象包含LITE-ON VIETNAM與LITE-ON TECHNOLOGY VIETNAM，分別注資1.1億美元與2.1億美元。光寶科表示，資金將依實際進度分次投入，資金來源為自有資金，主要是為因應越南海防廠營運，以及下個月即將正式開幕的越南廣寧新廠後續設備採購與產線架設。

總經理邱森彬指出，廣寧新廠廠房面積為海防廠四倍大，本次越南增資百億元是全新項目，並未計入原訂資本支出中。