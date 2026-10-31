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光寶科前三季獲利創高 每股賺8.08元

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導
光寶科總經理邱森彬。記者籃珮禎／攝影
光寶科總經理邱森彬。記者籃珮禎／攝影

光寶科（2301）昨（30）日舉行法說會並公布第3季財報。受惠AI資料中心基建需求強勁，單季與累計前三季獲利均創新高。總經理邱森彬指出，第4季核心業務維持年季雙增格局，隨高階電源放量，明年AI營收占比將由逾三成進一步衝上四至五成。

光寶科第3季合併營收574.03億元，季增9%、年增28%；毛利率25.9%，營益率15.1%；稅後純益74.29億元，每股純益3.27元。前三季合併營收1,535.14億元，年增26%，毛利率25.2%，營益率13.7%，稅後純益183.21億元，年增63%。光寶科前三季每股純益8.08元，已超越去年全年。

光寶科法說會重點
光寶科法說會重點

各業務部門方面，雲端及物聯網部門第3季營收337.53億元，年增57%，營業利益71.13億元，翻倍成長；光電部門營收81.38億元，年增17%，營業利益7.24億元；資訊及消費性電子部門受系統性缺貨影響，營收155.12億元，年減6%，低軌衛星電源出貨倍增，緩和市場下滑衝擊。

展望本季，邱森彬表示，CSP客戶新平台升級帶動高功率電源需求，ASIC伺服器8.5kW PSU與BBU擴大量產，新一代VR 110kW及Helios 42吋Power Shelf出貨亦逐步放大；800VDC Power Rack樣機於本季送樣進入系統驗證，單櫃規格提升至880kW，最快明年第1季正式出貨。

針對北美資料中心缺電瓶頸，邱森彬直言，客戶短期拉貨節奏稍受干擾，但擴大投資AI的趨勢未變。

光寶科客戶集中且單純，跌價損失占營收比重長期壓在0.3%至0.5%的健康水準，且已對PCB與半導體建立半年策略備料，交貨不受影響。

在次世代關鍵技術上，光寶科今年收購取得的DC-DC電源模組已送交CSP客戶測試，預計最快明年下半年開始貢獻營收，搶攻潛在規模達300億元的市場大餅。

光寶科 營收 法說會

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