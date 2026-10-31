特力屋（7867）昨（30）日以每股承銷價44.06元正式上市掛牌交易，惟首日股價表現相對疲弱，盤中一度下探40.8元，較承銷價下跌7.38%；隨後股價回升，終場收在44.2元，小漲0.34%。

特力屋近年積極從傳統居家修繕賣場進一步轉型升級為「一站式居家解決方案平台」，其中，社區店將是特力屋下一階段重要的營運成長引擎，未來規劃每年新增六至八家。

特力屋董事長何湯雄表示，社區店已從2019年的四家擴增至2025年的36家，2026年目標為42家，未來持續擴大市場服務版圖。目前營收結構中，大型店貢獻約84%、社區店約12%，商場與電商合計約4%，隨著社區店據點持續增加，並結合特力屋管家到府服務深化在地市場滲透率，可望逐步提升社區店營收占比，成為中期營運成長的重要動能。

線上銷售方面，何湯雄表示，將加速核心商品上架數量與外站渠道經營。線上商品數從2024年逾九萬項增至2025年逾十萬項，線上業績占比逐步提升，並導入AI搜尋與推薦功能，擴大線上預約安裝及裝修服務。公司並以1,052萬名會員為基礎，串聯線上瀏覽、門市消費、裝修預約及售後數據，辨識消費者在廚衛更新、適老改裝及季節修繕等不同居住階段的需求。

面對AI應用快速發展，特力屋同時導入AI Agent提升服務效率與人員培訓速度，長期規劃將AI與內部商品系統及裝修資料庫整合，讓特力屋管家能以更即時及情境模擬畫面，向顧客介紹商品使用情境。