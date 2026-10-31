大統益Q3獲利創高 EPS 3.32元

大統益（1232）昨（30）日公布第3季財報，單季稅後純益5.3億元，年增76.6%，每股純益（EPS）為3.32元；累計前三季稅後純益為12.8億元，年增37.6%，EPS為8.03元，單季、累計獲利皆創下歷史新高紀錄。

大統益是國內重要食用油脂製造商，亦為大豆沙拉油主要供應業者，在國內大豆沙拉油及豆粉市場均擁有超過30%的市占率。今年7月中聯油脂食安事件引發市場關注，餐飲及食品加工業者為確保原料供應穩定，陸續尋找其他油品來源，帶動大統益旗下「美食家」等品牌產品受到市場青睞，詢問度與訂單需求同步增加，進一步推升公司獲利。

在國際市場方面，大統益先前指出，中東地緣政治緊張局勢推升國際油價，加上植物油可用於生產生質燃料，與傳統石化燃料存在替代關係，使植物油需求增加，價格也因此獲得支撐。此一趨勢有助於穩定產品銷售量及售價，對營收表現帶來正面助益。此外，子公司美食家油品出貨量持續穩定成長，也成為公司營收的重要成長來源。

至於原料供需情勢，大統益表示，雖然目前全球黃豆供應量充足，但美國市場需求成長更為明顯。由於豆油是生質柴油及再生燃料生產的重要原料，美國黃豆壓榨需求維持強勁，進而支撐黃豆價格，也有利於相關產品售價保持穩定。

針對未來營運，大統益表示，面對國際經濟局勢、原物料行情及匯率變動等不確定因素，將持續追蹤市場動態，並加強原料採購及成本管理，依照市場供需變化與原料價格走勢，適時調整銷售策略，持續帶動營運表現。