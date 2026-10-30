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傳公股打破華南金公民共治？阮清華：和諧共治多年 股價衝上公股第二

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
財政部政次阮清華30日出席台灣金聯成立25周年慶祝茶會並致詞。記者林勁傑／攝影
財政部政次阮清華30日出席台灣金聯成立25周年慶祝茶會並致詞。記者林勁傑／攝影

外傳公股欲在明年華南金（2880）改選打破和諧局面取得絕對多數席位，對此，財政部次長阮清華今表示，不知道相關報導從何而來，空穴來風無法回答，但跟民股其實目前都和諧共治，合作順利，他認為問題不大，且從股價表現可以看出華南金已經突破50元衝上公股第二名，因為衝消金業務有非常好成果，市場會看得到。

阮清華30日出席台灣金聯成立25周年慶祝茶會，會後受訪時作上述表示。他強調華南金公民共治已經很多年，其實「問題不大」。

被問到華南金獲利衝上公股行庫第二，阮清華指出，華南金現在股價是公股第二名。股價會漲那麼多因為他們在衝消金，今年的手收到目前為止已經超過一百億，在消金業務已有非常好的成果。所以市場給予非常大的肯定。

他提到，所以現在兆豐金一直都在五十幾元上不去，但是華南金已經超過五十元，今天可能有點回跌，不過已經超過五十元。以前都在第一金後面，但現在排前面。現在連彰銀也在合庫前面，所以市場有市場的想法，只要公司做一些比較有意義的改革，相信市場會看得到，並在股價上適當反應。

他重申公民合作已經很多年且合作順利，從股價表現也可看到。當然民股有民股想法，公股有公股想法，大家都可以溝通，他認為問題不大。

此外，公股入主國票金後在輿論壓力下進行薪酬改革，阮清華說尊重公司治理，董事會已經通過就尊重。現在做法是跟兆豐金對齊，和公股金控做法基本上一致，至於最近增加經營津貼，阮清華特別強調，此屬非固定薪資裡面，非固定薪資又不能超過固定薪資，所以只是在非固定薪資裡面加一個項目，但上限仍要受到固定薪資的限制，所以其實沒有加，只是加一個項目，有報導提到董事長月薪多十萬元是以訛傳訛。現在薪酬就是跟公股靠齊，可能也是為了將來接軌比較方便。

華南金 阮清華

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