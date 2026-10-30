台灣虎航財報／前三季獲利年增18% EPS 5.07元、賺進逾半個股本

台灣虎航（6757）30日董事會通過前三季財報，2026年前三季營業收入為156.21億元，年增24%，稅後純益23.28億元，成長18%，每股盈餘達5.07元，賺進逾半個股本。營收持續推高歷史佳績，主因班次數較去年同期增加10%，平均載客率達91%，展現強勁且穩健的成長動能。

展望第4季，台灣虎航仍持樂觀看待客運需求，受惠於秋冬賞楓與雪季旅遊需求強勁，加上11月將迎來ITF台灣國際旅展及節慶連假效益加持，航線訂位狀況有望維持高檔。

而今年中與易飛網合作推出的「虎加酒 tigertel」，市場反應也廣受好評，成為帶動營收的外掛引擎。憑藉獨家日本二、三線城市航點優勢，結合靈活的機票與飯店自由配機制，不僅大幅降低國人深度自由行的門檻，更成功推動整體營收，且在9月導入AI行程助理後，更打造更優質便利的旅遊體驗，進一步鞏固市場龍頭地位，第4季營運將可延續高檔動能。

10月台灣虎航也榮獲美國《Newsweek》與國際研調機構Statista共同頒發之「2026年全球最值得信賴企業」（World's Most Trustworthy Companies 2026），台灣虎航於交通運輸、物流及包裝類別（Transport, Logistics & Packaging）中榮獲肯定，此項評係針對全球跨國企業進行獨立調查與媒體聲量分析，綜合評估各企業在消費者、投資人與員工間的表現及信任度。