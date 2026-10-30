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順達財報／第3季獲利3.56億元 寫下今年單季高峰
電池模組大廠順達（3211）公告今年第3季財報，單季稅後純益3.56億元，寫下今年以來單季高峰，累計今年前三季稅後純益8.76億元，每股純益5.73元。法人預期，順達今年營收將有望達到雙位數成長，2027年隨著高壓、高瓦數新產品開始量產出貨，2027年業績將有望持續升溫。
順達公告今年第3季財報，單季合併營收為36.82億元、季增5.5％，相較去年同期增加1.6％，毛利率19.3％、季增5.5個百分點，稅後純益3.56億元、季增71.8％、年成長49.1％，每股純益2.33元。
累計今年前三季合併營收為105.17億元、年增13.9％，平均毛利率17.7％、年成長2.6個百分點，稅後純益8.76億元、年減12.0％，每股純益5.73元。
法人指出，順達今年下半年雖然受到消費性產品需求減少影響，不過在AI基礎建設商機持續推動下，下半年營運將可望繳出優於上半年成績單，全年業績將可望達到雙位數成長，且明年在AI基礎建設升級BBU產品至更高瓦數及更高壓規格效應下，順達明年營運將可望比今年更上層樓。
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