新唐法說會／預期明年BMC業務增幅有機會比今年更大

微控制器廠新唐（4919）於30日召開法說會，該公司表示，看好BMC晶片業務在2027年將延續今年的成長動能，會有新客戶訂單加入量產，整體出貨規模可望持續擴大，加上既有客戶的需求也成長，預期明年BMC業務增幅有機會優於今年的提升幅度。

新唐指出，其第3季BMC晶片出貨動能依然強勁，不過PC相關產品需求受到記憶體價格上漲的擠壓，通訊方面則配合客戶高階智慧手機新品發表而增加出貨，至於車用與工控方面，業績比重則略為提升。

值得注意的是，新唐透露，該公司明年的BMC晶片新客戶，可能不只一家，其中包括新的CSP客戶，以及新創公司。其目前供應的品項會以既有產品線為主，新產品可能於明年下半才開始陸續出貨。