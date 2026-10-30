快訊

進一步救市？台股暴跌1156.5點一片慘綠 金管會說話了

立院三讀毒駕累犯最重可判死 家屬質疑：第一個被撞死的就不是人？

不如住飯店！他見宜蘭露營「2人1帳1.68萬元」嚇壞 網嘆：有錢才國旅

聽新聞
0:00 / 0:00

安成生技外用新藥AC-1101獲TFDA核准執行圓禿第2a期臨床 年底開始收案

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

安成生技（6610）30日宣布，衛福部食品藥物管理署（TFDA）已批准開發中新藥AC-1101用於治療圓禿（Alopecia Areata）之第2a期人體臨床試驗，安成生技預計今年底開始收案。

安成生技表示，圓禿是一種常見的自體免疫疾病，導致患者局部或廣泛性掉髮，全球估計約有6,000萬至1億人一生中曾經歷過至少一次圓禿。圓禿多發生於青壯年族群，不僅影響外觀，對於患者的心理健康、社交生活及生活品質也產生很大影響。

圓禿的傳統療法多為類固醇藥物，近年有多款口服JAK抑制劑陸續上市，為圓禿治療帶來新的選擇。然而，口服JAK抑制劑雖具有良好療效，但藥物作用進入全身循環，可能伴隨感染、免疫抑制及血栓等副作用風險，迄今已核准上市的口服JAK抑制劑均帶有黑框警告(Black Box Warning)，提醒醫師和患者服用該藥物的潛在風險。

AC-1101則採用局部外用塗抹的給藥方式，藥物作用侷限於患部，全身吸收量大幅降低，進而減少可能產生的副作用，具備發展為同類最佳（Best-in-Class）的圓禿治療新藥的潛力。

安成生技指出，AC-1101治療圓禿的2a期人體臨床試驗係採取開放標籤（Open-label）設計，聚焦輕中度患者，除評估安全性外，將採用國際公認的圓禿嚴重度標準評估工具SALT（Severity of Alopecia Tool）來精準衡量患者在治療前後的症狀改善與毛髮再生進度。

本次試驗將透過國立台灣大學醫學院附設醫院以及衛生福利部雙和醫院同步收治病患，預計今年年底啟動，最快於明年第3季獲得初步結果。

安成生技總經理蔡承恩表示，公司的新藥開發聚焦於皮膚科疾病，AC-1101治療圓禿將展開人體臨床試驗，鎖定不同的醫療需求及市場機會，有助於提升公司整體價值與中長期發展潛力。

安成生技未來將針對未滿足的醫療需求，持續開發首款(First-in-Class)或同類最佳(Best-in-Class)新藥，為病患提供安全、有效的治療方法，並為股東創造最大價值。

生技

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

TLC日本授權簽約金第4季4.9億元入帳 明年拚更大歐美市場授權

衛福部擬徹查牛奶針 麻醉醫學會發聲：適應症外使用須符合安全、倫理

肝癌防治新突破！B肝陽性個案享有一次公費病毒量檢驗 可省兩千

最快明年 B肝陽性免費驗病毒量

相關新聞

聯發科法說會／首顆ASIC已經開始出貨 估本季帶入25億美元貢獻

聯發科（2454）今日召開法說會，公布在資料中心方面，客戶對其首款AI加速器的需求依然非常強勁，已於9月開始小量出貨，並有信心在第4季達到25億美元營收，並於2027年達到先前營收目標區間的上緣，約160億美元，約占AI加速器ASIC市場的20%。

聯發科財報／前三季獲利763億元 EPS 47.94元

晶片大廠聯發科（2454）30日下午舉行法說會，公布第3季獲利季增逾一成，每股純益為17.5元，該公司累計前三季獲利略微年減，每股純益為47.94元。

傳公股打破華南金公民共治？阮清華：和諧共治多年 股價衝上公股第二

外傳公股欲在明年華南金（2880）改選打破和諧局面取得絕對多數席位，對此，財政部次長阮清華今表示，不知道相關報導從何而來，空穴來風無法回答，但跟民股其實目前都和諧共治，合作順利，他認為問題不大，且從股價表現可以看出華南金已經突破50元衝上公股第二名，因為衝消金業務有非常好成果，市場會看得到。

台灣虎航財報／前三季獲利年增18% EPS 5.07元、賺進逾半個股本

台灣虎航（6757）30日董事會通過前三季財報，2026年前三季營業收入為156.21億元，年增24%，稅後純益23.28億元，成長18%，每股盈餘達5.07元，賺進逾半個股本。營收持續推高歷史佳績，主因班次數較去年同期增加10%，平均載客率達91%，展現強勁且穩健的成長動能。

同欣電財報／第3季 EPS 3.62元 AI 需求帶動第4季營收續增

同欣電（6271）29日公布第3季財報，稅後純益7.57億元，季增45.6%、年增58.5%，每股純益3.62元。總經理呂紹萍30日在法說會表示，受惠AI相關需求快速成長，第4季營收可望優於第3季，擺脫過往季節性下滑走勢，但季增幅度將趨於平緩。

台積電先進封測廠廢液「以廢治廢」新突破 年創效益1,900萬元

台積電（2330）30日更新ESG電子報提到，公司廠務團隊自主研發含鐵蝕刻廢液回用技術，將先進封測製程廢液轉製為廢水處理混凝藥劑，取代部分外購氯化鐵，落實「以廢治廢」的綠色創新。截至民國115年10月，此技術已導入3座先進封測廠，累計減少委外處理920公噸、節省藥劑280公噸、減碳140公噸，年創效益新台幣1,900萬元，並納入新廠標準設計，擴大資源循環價值。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。