同欣電財報／第3季 EPS 3.62元 AI 需求帶動第4季營收續增

同欣電（6271）29日公布第3季財報，稅後純益7.57億元，季增45.6%、年增58.5%，每股純益3.62元。總經理呂紹萍30日在法說會表示，受惠AI相關需求快速成長，第4季營收可望優於第3季，擺脫過往季節性下滑走勢，但季增幅度將趨於平緩。

呂紹萍指出，毛利率提升主要來自營收規模擴大，以及高毛利產品比重增加，公司已將長期毛利率目標由25%至30%，上調至30%至35%。此外，第3季業外收支貢獻1.68億元，高於上季的0.8億元，主要來自股利收入及金融資產評價利益。

產品表現方面，第3季影像產品營收18.68億元，占比約53%，仍為最大營收來源；高頻無線通訊模組營收4.16億元，年增54%，成長幅度居四大產品線之冠，主要受惠光通訊跨阻放大器（TIA）與驅動晶片的後段製程服務需求。展望第4季，預期高頻無線通訊模組成長最快，其次為影像產品，混合積體電路模組出貨也將增加，陶瓷基板則受季節性影響小幅下滑。

光通訊布局上，呂紹萍表示，光纖陣列對位（FAU）業務目前已有一家量產客戶，隨自動化設備導入、提升對位效率，預估2027年出貨量將較今年大幅成長，並持續開發新客戶。1.6T產品仍與客戶開發及驗證中，尚未完成認證，且客戶與800G產品不同，未來將形成新增業務。

展望2027年，公司看好光通訊營收持續成長，客戶已要求預作產能準備。新產品方面，AMB基板預計今年第4季開始小量生產，明年逐步放量；矽電容仍在認證中，期望明年成為成長動能。