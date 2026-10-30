燁輝11月盤價開漲盤 兩大主力鋼品漲每噸1,200元

燁輝（2023）30日開出11月份內銷盤價，鍍鋅和烤漆兩大主力鋼品調漲每公噸1,200元；至於12月外銷接單報價均漲每公噸10美元。

燁輝表示，世界鋼鐵協會最新公布9月全球粗鋼產量為1.42億噸，年減0.2%；其中，中國大陸粗鋼產量為7,359萬噸，累計前九月產量約7.1億噸，較去年同期減少約3,000萬噸，顯示供給端壓力日益減輕，有助市場供需結構持續改善。

儘管大陸房市、車市等終端市場仍有調整空間，隨鋼鐵產量適度調節及市場庫存持續去化，加上近來聚焦AI基建的政策推動，將有助鋼價將逐步回穩。

至於歐美市場方面，歐盟自7月起實施進口配額縮減措施，鋼價走強態勢不變。美國經濟動能持續穩健，9月製造業PMI達54.5%，連續9個月在榮枯線以上，美國鋼市受惠基礎建設及AI資料中心等需求增加，使鋼廠交期延長，產能利用率平均維持約80%，進一步帶動美國鋼價持續走揚。

觀察國際鋼市變化，美國熱軋流通價已站穩每噸1,455美元以上，歐洲則受CBAM與進口配額影響下，歐洲熱軋流通價自7月迄今累計上漲約7%。

亞洲市場則在供需結構改善及歐美鋼價走強帶動下，鋼價逐步走穩。中國寶武、鞍本集團最新盤價以平盤開出，台灣中鋼（2002）、中鴻（2014），越南河靜、和發等鋼廠最新盤價則皆以漲盤開出，亞洲鋼市漲勢持續，主基調「持穩向上」。

該公司強調，整體而言，全球經濟仍展現穩健成長韌性，內部審慎評估後，適度漲價格的同時並搭配多元配套方案，以期與下游產業共同掌握後續市場商機。