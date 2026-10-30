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立積法說會／看好 Wi-Fi 7明年迎黃金交叉 搶攻營運商新商機

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

射頻晶片設計廠立積（4968）30日表示，隨Wi-Fi 7與Wi-Fi 6價差縮小，營運商設備及路由器換機需求持續成長，看好2027年兩者有機會出現黃金交叉。公司也布局氮化鎵高功率產品，並爭取國際同業整併帶來的營運商市場商機。

立積30日召開法說會，公司指出，目前營運商新開出的標案基本上都採Wi-Fi 7。公司前三季Wi-Fi 7營收年增126%，第3季占Wi-Fi營收比重達48%，持續出貨給全球電信營運商、網通品牌及零售市場客戶。

立積已與主要系統單晶片（SoC）夥伴共同開發Wi-Fi 8。公司表示，目前Wi-Fi 7與Wi-Fi 6的射頻前端模組（FEM）仍有二成多價差；Wi-Fi 8因新增控制介面，成本提高，現階段與Wi-Fi 7價差約一倍，但因尚未達經濟規模，參考性有限。依過往經驗，預期Wi-Fi 8開始出貨後，兩者仍有至少五成價差。

針對思佳訊（Skyworks）與Qorvo於10月5日完成合併，公司表示，大型營運商基於供應鏈風險管理，不會僅依賴單一供應商，立積已看到新需求，過去較難切入的機會也陸續浮現，主要來自營運商市場。公司也已就Wi-Fi 8洽談策略合作，爭取更多業務。

高功率產品方面，立積既有砷化鎵產品已取得客戶設計採用，新一代產品朝10瓦以上應用開發，並開始導入氮化鎵製程，預計今年底送樣。公司預期，新一代高功率產品可望於2027年上半年推出，有助提升營收及毛利率。

立積粗估，立積IoT射頻開關市占率接近四成，後續仍有提升空間，應用涵蓋手錶、眼鏡等穿戴裝置及車用電子，其中車用需求主要來自智慧座艙。第3季車用營收季增12%、年增119%；IoT營收季增3%，占總營收約10%。

供應鏈仍是出貨的重要變數。立積指出，全球營運商目前面臨記憶體供貨問題，AI需求增加也影響PCB及被動元件供應，控制物料成本、確保料源成為首要任務。就客戶狀況觀察，目前需求量較去年微幅成長，明年情況仍未明朗，掌握合理價格的料源並準時交貨，是爭取業務的關鍵。

立積 法說會

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