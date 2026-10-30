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敦陽科財報／前三季 EPS 達7.19元 創同期新高

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

系統整合大廠敦陽科（2480）第3季財報出爐，單季稅後純益2.42億元，寫下歷史第三高，帶動今年前三季稅後純益達7.65億元，創歷史同期新高，每股純益7.19元。法人預期，敦陽科今年獲利有望挑戰將近一個股本的實力，2026年業績將有機會創下歷史新高。

敦陽科公告今年第3季財報，單季合併營收達25.64億元、季增4.1％，年增30.9％，毛利率22.7％、季增0.4個百分點，稅後純益2.42億元、季減0.3％，寫下歷史第三高，與去年同期相比增加27.7％，每股純益2.28元。

累計今年前三季合併營收為74.47億元、年成長20.0％，平均毛利率22.8％、年減1.5個百分點，稅後純益7.65億元、年增21.1％，創歷史同期新高，每股純益7.19元。

法人指出，敦陽科持續受惠於台灣半導體大廠擴增AI基礎建設，推動今年營運動能不斷向上成長，預期敦陽科今年業績有望逼近一個股本，使今年獲利表現再創新高，且訂單能見度將可望一路放眼到2027年，敦陽科明年營運有望再締新猷。

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