敦陽科財報／前三季 EPS 達7.19元 創同期新高

外傳公股欲在明年華南金（2880）改選打破和諧局面取得絕對多數席位，對此，財政部次長阮清華今表示，不知道相關報導從何而來，空穴來風無法回答，但跟民股其實目前都和諧共治，合作順利，他認為問題不大，且從股價表現可以看出華南金已經突破50元衝上公股第二名，因為衝消金業務有非常好成果，市場會看得到。

2026-10-30 18:08