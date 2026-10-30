聽新聞
0:00 / 0:00
敦陽科財報／前三季 EPS 達7.19元 創同期新高
系統整合大廠敦陽科（2480）第3季財報出爐，單季稅後純益2.42億元，寫下歷史第三高，帶動今年前三季稅後純益達7.65億元，創歷史同期新高，每股純益7.19元。法人預期，敦陽科今年獲利有望挑戰將近一個股本的實力，2026年業績將有機會創下歷史新高。
敦陽科公告今年第3季財報，單季合併營收達25.64億元、季增4.1％，年增30.9％，毛利率22.7％、季增0.4個百分點，稅後純益2.42億元、季減0.3％，寫下歷史第三高，與去年同期相比增加27.7％，每股純益2.28元。
累計今年前三季合併營收為74.47億元、年成長20.0％，平均毛利率22.8％、年減1.5個百分點，稅後純益7.65億元、年增21.1％，創歷史同期新高，每股純益7.19元。
法人指出，敦陽科持續受惠於台灣半導體大廠擴增AI基礎建設，推動今年營運動能不斷向上成長，預期敦陽科今年業績有望逼近一個股本，使今年獲利表現再創新高，且訂單能見度將可望一路放眼到2027年，敦陽科明年營運有望再締新猷。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。