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台灣大衝高速寬頻 選1Gbps以上用戶占比近七成

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣大哥大（3045）旗下寬頻服務台灣大寬頻近期強打高速上網，提供最高3Gbps等多種頻寬選擇，近期新申辦用戶選擇1Gbps速率的占比已近七成。

台灣大寬頻表示，自今年6月推出「全光速」上網方案以來，4個月內新申辦用戶選擇1Gbps速率的占比已近7成，反映家庭對高速、穩定連線的需求。

此次，台灣大寬頻進一步結合音響與串流內容，讓消費者依生活習慣打造專屬娛樂空間，各系統台也陸續推出周年慶及寬頻回饋活動，申辦網路再抽好禮。

迎接雙11購物季將至，台灣大寬頻指出，推出「入主Soundbar方案」，月付1,099元起，即可享「全光速」對稱寬頻高速上網，並搭配市價11,900元的Soundbar家庭劇院、HBO Max、MyVideo及MyVideo TV影音服務，一次滿足家庭上網與追劇需求。

台灣大寬頻表示，方案提供最高3Gbps等多種頻寬選擇，依申辦內容搭配Mesh Wi-Fi 7或Wi-Fi 6設備，以及網路守護家最高兩年免費體驗；符合資格的新申辦客戶，最高再享4,200元mo幣回饋。其中，申辦3Gbps/1Gbps方案可享數位有線電視免費看，其他速率同辦則享月付最低200元優惠。

Soundbar家庭劇院整合4K OTT串流功能，減少添購多組設備與繁複接線的需求，讓居家空間更俐落。透過Harman Kardon專業調音與Voice Boost人聲增強技術，清晰呈現對白，搭配沉浸式音效，增添觀影投入感；畫面支援Dolby Vision與HDR10+規格，結合相容內容及顯示設備，展現豐富色彩與明暗細節。

台灣大哥大

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