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橘焱胡同宣布解散廈門孫公司 大陸直營店剩2家、明年不排除再關1家

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

橘焱胡同（2761）調整海外營運布局，因中國大陸市場持續虧損，決定結束廈門「胡同燒肉」直營店，並解散當地轉投資孫公司。橘焱胡同表示，中國大陸直營店已從三年前的五家逐步縮減，廈門店結束後將剩兩家，明年不排除再關閉一家，未來集團將把發展重心放在台灣及美國市場。

橘焱胡同30日公告，董事會決議通過孫公司「廈門橘焱胡同餐飲管理有限公司」解散及清算案，該公司持股比例為55%，主要配合集團整體營運整合及資源配置調整，以提升經營管理效率。

橘焱胡同指出，廈門原本僅有一家胡同燒肉直營店，由集團與當地合作夥伴合資經營，但所在商場因業主更換進行全面整修，已停止營業約三個月，且仍有延後可能，考量單一據點經營效益及持續等待的成本，決定終止營運。

談及中國大陸市場經營狀況，橘焱胡同表示，當地業務在疫情前大致維持獲利，但受到疫情衝擊，加上後續經濟環境持續低迷，消費力遲遲未能恢復，目前中國大陸業務仍處於虧損狀態。

公司觀察，中國大陸餐飲消費趨向保守，人均消費約人民幣500元的中高價位餐飲經營難度提高，相較之下，人均人民幣150元以下的餐飲市場較具經營空間。旗下胡同燒肉目前在當地客單價約新台幣1,500元至1,800元，面臨消費環境轉變的挑戰。

隨著廈門據點結束，橘焱胡同在中國大陸將剩下四家門市，包括上海兩家直營店，以及合肥、徐州各一家加盟店，均為胡同燒肉品牌。過去上海最多曾有五家直營店，加盟店也曾達八、九家，近年陸續縮減規模。公司表示，未來是否進一步縮減中國大陸布局，仍將視市場狀況評估。

相較中國大陸市場收縮，橘焱胡同將加快美國市場布局。旗下「開丼」品牌目前在洛杉磯已有一家據點，第二家店預計今年底開幕，第三家店則規劃明年開出，初期希望在洛杉磯建立四至五家門市規模。

橘焱胡同指出，美國「開丼」採合資模式，集團持股49%，首家店於去年8月試營運，今年以來單月營運均呈現獲利。

在展店模式上，美國首店設於美食街，建置成本相對較低，第二家店則採街邊店形式，未來將比較兩種模式的營運效益。至於其他海外市場，橘焱胡同表示，東南亞仍在評估範圍內，但考量市場風險，現階段尚無明確展店計畫。

廈門 燒肉

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