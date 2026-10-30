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瑩碩雙喜臨門 戒菸藥台灣藥證到手 子公司泰和碩奪原廠藥獨家代理

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

瑩碩（6677）30日宣布雙喜臨門好消息，順利取得戒菸學名藥「快戒士」（Varenicline）的台灣藥證，正式跨足藥物成癮治療領域；瑩碩子公司泰和碩也宣布取得以色列原廠 Neurim Pharmaceuticals 的專利褪黑激素緩釋錠（Prolonged-release melatonin）台灣獨家代理權。

瑩碩表示，戒菸學名藥「快戒士」源自瑩碩2023年與漢達生技（6620）簽署之HND-032授權合作，由瑩碩負責台灣地區之開發、製造與銷售。根據國民健康署調查，2024年台灣成人吸菸率為12.8%。國健署持續透過二代戒菸服務計畫，提供國人戒菸治療補助。

瑩碩總經理顏麟權表示，Varenicline 原廠藥自2021年起因亞硝胺類不純物（N-nitroso-varenicline）問題，在多國陸續回收並暫停供應。瑩碩與漢達在開發階段即納入亞硝胺不純物管控，產品符合衛生福利部食品藥物管理署現行規範並順利取得藥證。公司目前正展開上市前準備與量產規劃，預計明年開始供貨。

另外，泰和碩今日也在台北喜來登飯店舉行新品上市學術研討會，宣布取得Neurim Pharmaceuticals 專利褪黑激素緩釋錠台灣獨家代理權。此次合作是泰和碩跨足原廠藥代理的重要里程碑，也加速公司朝「全方位專業藥品供應平台」邁進。

研討會由泰和碩董事長王建治主持，邀請原廠代表與國內睡眠醫學專家進行學術交流。王建治表示，引進國際原廠產品是泰和碩產品組合升級的重要一步，該產品於2007年首次在歐盟獲准上市，目前已在全球40個國家及地區上市，很高興有機會引進符合全球安全與品質標準的原廠產品，提供國人更多用藥選擇。

泰和碩近年積極轉型，從過去以銷售母公司瑩碩產品為主，逐步擴大代理國內外學名藥與原廠藥。目前除擁有多項首家P4學名藥，並取得以色列、美國等國際藥廠產品之代理或經銷權，同時深化全台醫院、診所及藥局的三大通路，持續朝「全方位專業藥品供應平台」目標邁進。隨著產品組合優化，泰和碩今年營運穩健成長，轉型成效逐步顯現，已成為集團重要的獲利來源。

今年以來，瑩碩已順利取得七張藥證，另有多件查驗登記案審查中，產品線涵蓋三高、思覺失調、戒菸輔助與呼吸系統等領域。隨著產業進入第4季傳統銷售旺季，未來一季業績表現值得期待。

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