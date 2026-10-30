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台積電先進封測廠廢液「以廢治廢」新突破 年創效益1,900萬元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
台積電先進封測廠廢液「以廢治廢」新突破。記者朱曼寧／攝影
台積電先進封測廠廢液「以廢治廢」新突破。記者朱曼寧／攝影

台積電（2330）30日更新ESG電子報提到，公司廠務團隊自主研發含鐵蝕刻廢液回用技術，將先進封測製程廢液轉製為廢水處理混凝藥劑，取代部分外購氯化鐵，落實「以廢治廢」的綠色創新。截至民國115年10月，此技術已導入3座先進封測廠，累計減少委外處理920公噸、節省藥劑280公噸、減碳140公噸，年創效益新台幣1,900萬元，並納入新廠標準設計，擴大資源循環價值。

為深化資源再生價值，台積電指出，公司已將此技術納入先進封測新建廠區的標準設計，隨著新廠陸續導入，預估至民國119年將累計減少廢液委外處理量6,300公噸、外購藥劑1,800公噸及減碳980公噸，年創新台幣1億3,000萬元綜合效益；此外，秉持共好精神，亦積極推廣至具相同製程的封測同業，共同實踐綠色製造，擴大資源循環影響力。

先進封測製程的錫銀凸塊（Solder Bumping）蝕刻與清洗過程會產生具高濃度鐵離子的廢蝕刻液，過往皆採委外處理。為促進資源活化，台積公司廠務團隊深入剖析廢液成分，發現其中富含高比例的硫酸鐵；為此，團隊規畫「從原理驗證到廠區實作」的二階段策略，積極將此廢液開發為可替代原外購藥劑氯化鐵的再生資源。

在第一階段驗證中，團隊利用廢液中帶正電的鐵離子與廢水中帶負電荷的不純物進行電中和（Charge Neutralization），反應後凝聚成棉絮狀的不溶性膠羽（Floc），如同網子般可捕捉並沉澱微細懸浮物，證實廢蝕刻液具有優異的混凝效果，能發揮與氯化鐵相同的淨水功能；為建立標準化回用機制，以先進封測三廠為研發起點，運用製程研磨廢水進行多組參數的瓶杯試驗（Jar Test），反覆交叉比對並確認最適酸鹼值與加藥量，進而找出最佳調配比例。

在學理與操作參數完備後，團隊於第二階段展開廠區實踐，正式將廢蝕刻液導入先進封測三廠的廢水處理系統混凝程序；確認放流水質與系統運轉效能皆完全合規後，進一步啟動跨廠區複製模式，推廣至其他先進封測廠區，落實廠內資源循環使用最大化的理念。

封測 廢液 台積電

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