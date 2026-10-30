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光寶科法說會／第3季、前三季獲利雙攀新高 第4季核心事業估年季雙增

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
光寶科總經理邱森彬。記者籃珮禎／攝影
光寶科總經理邱森彬。記者籃珮禎／攝影

光寶科（2301）30日舉行法說會並公布財報，受惠新一代AIDC基礎建設需求強勁與高價值事業比重拉升，第3季稅後純益74.29億元，季增4.4%、年增60%，每股純益3.28元，改寫單季歷史新高；累計今年前三季稅後純益183.21億元，年增63%，每股純益8.08元，同創歷史新高紀錄。

總經理邱森彬表示，第4季雲端電源事業持續展現年季雙成長動能，高階伺服器電源與BBU出貨持續放量，800VDC Power Rack樣機也於本季出貨，看好明年AI相關營收占比將自今年的三成以上進一步擴大至四到五成水準。

光寶科第3季合併營收574.03億元，季增9%、年增28%；營業毛利148.67億元，年增32%，毛利率25.9%，年增0.9個百分點；營業利益86.55億元，年增85%，營益率15.1%，年增4.6個百分點。

前三季合併營收1,535.14億元，年增26%；營業毛利率25.2%，年增1.8個百分點；營業利益209.57億元，年增73%，營益率13.7%，年增3.7個百分點。

各事業部門方面，雲端及物聯網部門第3季營收337.53億元，年增57%，占比攀升至59%，營益達71.13億元，年增1.14倍；光電部門營收81.38億元，年增17%，占比14%，營益7.24億元，年增19%；資訊及消費性電子部門營收155.12億元，年減6%，占比27%，營益16.35億元，年減3%，低軌衛星電源出貨倍增減緩市場放緩衝擊。

為加速由電源供應商升級為完整解決方案提供者，光寶科董事會30日通過兩項重要策略案，決議分割力能精密智造，落實專業分工並攜手策略投資夥伴DCX，加速液冷散熱事業拓展；同時通過策略投資控股欣安瑞，拓展高功率變壓器及高電感器技術能力，深化AI資料中心電能管理關鍵零組件布局。

面對北美資料中心電力吃緊問題，邱森彬指出，電力問題確實讓拉貨節奏出現短期微幅放緩，但雲端服務供應商（CSP）客戶資本支出方向並未轉向，對AI中長期建置態度依然積極。因應客戶對長短料的顧慮，光寶科已針對高壓電容、半導體與PCB等關鍵料件建立半年左右的策略性庫存水位，目前產能調配與交期無虞。

邱森彬進一步說明，第4季除ASIC伺服器8.5kW PSU與BBU擴大放量外，新一代VR 110kW以及Helios 42吋Power Shelf出貨亦逐步放大，800VDC Power Rack樣機在通過產品與系統驗證後，預計最快於明年第1季正式出貨。

海外產能布局上，除越南海防廠外，越南廣寧新廠將於下個月開幕，高雄二期預計12月取得使用執照，北美德州廠也將於明年第2季正式投入營運，可全力支應未來二到三年的產能需求。

光寶科指出，因應近期策略布局與產能擴充，今年資本支出已自原先預估的180億元上調至197億元，明年整體資本支出規模也預期將高於今年水準。

光寶科 法說會

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