聯發科法說會／首顆ASIC已經開始出貨 估本季帶入25億美元貢獻

聯發科（2454）今日召開法說會，公布在資料中心方面，客戶對其首款AI加速器的需求依然非常強勁，已於9月開始小量出貨，並有信心在第4季達到25億美元營收，並於2027年達到先前營收目標區間的上緣，約160億美元，約占AI加速器ASIC市場的20%。

針對上述表現預期，聯發科指出，信心主要來自供應鏈的產能支持，然而該公司也正與供應鏈夥伴密切合作，爭取更多產能，以滿足客戶強勁的需求。其首款AI加速器的成功放量是重要里程碑，展現能夠整合業界領先的互連矽智財（IP）、先進製程與先進封裝技術，加上統籌全球供應鏈，為資料中心客戶提供極具競爭力客製化晶片的能力。

同時，聯發科提到，其第二個AI加速器ASIC專案開發進展順利，持續朝2028年第1季量產的目標推進。這款客製化晶片是專為客戶次世代AI基礎建設而設計，在每個關鍵環節皆導入最先進技術，使每瓦效能（Performance per Watt）提升數倍，同時大幅降低整體擁有成本（TCO），預期此專案將進一步強化市場定位，並為營收成長帶來顯著貢獻。