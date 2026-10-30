光寶科財報／前3季賺183億元 EPS 8.08元、年增64% 再攀歷史新高

光寶科（2301）30日公布2026年第3季營運成果，單季合併營收574億元，季增9%、年增28%；營業毛利率25.9%，年增0.9個百分點；營業利益率15.1%，年增4.7個百分點；稅後淨利74億元；每股純益3.27元，年增60%，締歷史新猷；累計今年前3季每股純益8.08 元，年增 64%，再攀歷史新高。

光寶科表示，受惠新一代 AIDC 基礎建設需求成長，高價值事業比重增加，全球產能擴充之規模經濟效益、及智能製造營運效率優化所帶來的綜效，第3季稅後淨利74億元；每股純益3.27元。

累計今年前3季合併營收1,535 億元，年增 26%；營業毛利年增 36%，毛利率 25.2%，年增 1.9 個百分點；營業利益年增 73%，營業利益率 13.7%，年增 3.8 個百分點；稅後淨利 183億元，每股純益8.08 元。

光寶科總經理邱森彬表示，「全球AI運算與資料中心基礎建設需求持續成長，帶動高階AI伺服器電源、雲端運算產品及電能管理系統需求提升，推升前3季雲端運算相關營收年成長8成」。

邱森彬指出，「光寶持續深化AI基礎建設高價值事業布局，今年AI相關營收占比已突破30%。展望未來，將聚焦 AIDC 電能管理、液冷散熱及光通訊等高價值領域，透過技術創新與系統整合，並結合策略投資與併購，加速關鍵技術布局，進一步擴大 AI 基礎設施事業成長動能」。

展望第4季，光寶科表示，受惠新一代AI電能管理系統升級，電源及儲能整合式機櫃量產，核心事業預期將展現年、季雙成長，其成長動能主要包括，應用於 ASIC 8.5kW PSU 及 BBU 量產，及新一代 VR 110kW 及 Helios 42 吋 Power Shelf 量產；800 VDC Power Rack 本季樣機出貨；高階電源應用動能提升，低軌衛星電源出貨倍數成長，光寶為關鍵供應商。